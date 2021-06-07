Ексчиновника Адміністрації президента заарештували за підозрою у державній зраді

Чоловік зараз під домашнім арештом, а справу вже передано до суду – підозрюваному світить 15 років в'язниці

/ Фото: СБУ

Колишньому чиновнику Аадміністрації президента України і Ради національної безпеки і оборони повідомили про підозру у державній зраді за "злив" секретної інформації іноземній спецслужбі. Його вже відправили під домашній арешт. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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Слідство встановило, що в 2014 році підозрюваний, який в момент здійснення інкримінованого злочину працював в Адміністрації президента України, а в подальшому – в РНБО, маючи доступ до державної таємниці, був завербований іноземною спецслужбою і передав агенту таємні відомості.

"Незаконні дії підозрюваного полягали у збиранні, систематизації та проведенні аналітики відомостей, що стосувалися сфери економіки, внутрішньополітичної обстановки, міжнародних відносин, а також стратегічного співробітництва України з ЄС, РФ та Китаєм незалежно від секретності інформації", – заявили в ОГП.

В СБУ підтвердили, що підозру було пред'явлено за матеріалами контррозвідки. За їхніми даними, замовників, зокрема, цікавила інформація про деталі функціонування органів державної влади України.

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Слідство підтвердило факти здійснення ексчиновником розвідувально-підривної роботи проти нашої держави, і 1 червня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Обвинувальні матеріали направлені до суду. Водночас силовики не називають імені підозрюваного.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями п'ятий президент України Петро Порошенко заявляв, що сам ініціював допит в СБУ у справі про держзраду Медведчука.