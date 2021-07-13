Джордж Кент: Україна може стати прикладом для Росії

США вважають, що якщо Україна буде демократичною й успішною країною, це буде могутній приклад того, що в Росії може відбутися те саме

Джордж Кент розповів про співпрацю США з Україною. Фото: nytimes.com

Джордж Кент, який тепер обіймає посаду заступника державного секретаря США з питань Європи та Євразії, на час відпустки Крістіни Квін, тимчасової повіреної у справах США в Україні, зайняв її пост. Чиновник уже прибув до Києва.

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В ексклюзивному інтерв'ю журналісту та ведучому інформаційно-аналітичного тижневика на телеканалі "Україна" Олегу Панюті Кент розповів про те, чому Україна може стати прикладом для Росії та чому США вважають "Північний потік" поганою справою.

"Необхідно поглиблювати співпрацю між США та Україною"

- Дякуємо, що маємо змогу поспілкуватися з Вами. Вітаємо Вас на українській землі, вітаємо Вас у Києві, де Ви кілька років мали можливість чудово працювати. Але хотів у Вас особисто дізнатися, чому на такий короткий термін Ви приїхали до Києва, як кажуть. Що робитимете наступні кілька тижнів?

- Зазвичай люди, які обіймають таку посаду, як у мене, приїздять сюди чотири рази на рік, і цього разу я вперше за багато часу після ковіду прибув на два тижні – тут наша повірена у справах нині у відпустці. Я проведу всі зустрічі, в яких не міг взяти участь через хворобу.

- Чи правда, що Ви з американського боку активно готуєте візит президента Зеленського до Вашингтону?

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- Гадаю, що візит президента Зеленського відбудеться цього літа, як сказав під час телефонної розмови президент Байден, і дуже важливо, щоб ми поглиблювали відносини між нашими країнами. Ми хочемо, щоб Україна відновила територіальну цілісність і суверенітет. Ми хочемо, щоб зупинилася зовнішня агресія. Ми хочемо, щоб Україна була успішною і щоб Україна мала потужні інституції відповідно до потреб громадян.

Джордж Кент приїхав до України. Фото: REUTERS

"Реформа правосуддя та юстиції важлива для України"

- Держсекретар Блінкен тиждень тому у своєму відеозверненні до учасників міжнародної конференції у Вільнюсі з питань реформ в Україні висловив п'ять конкретних кроків, з якими США готові допомогти Києву. І мені особисто впало в очі, що це не п'ять секторів чи не п'ять реформ, які Київ має здійснити, а конкретно п'ять кроків. І таке відчуття, що ви нарешті розкусили, як то кажуть, українських чиновників, яким говори загально – вони нічого не робитимуть. А скажете їм: не зробите – не заробите, отоді вони починають працювати.

- Конференція про реформи в Україні – це четверта така конференція. Були такі моменти за останні 5 років, коли дивилися на досягнення реформ і на те, що Україна має зробити в майбутньому. Отже, секретар Блінкен говорив про децентралізацію, цифровізацію й інші досягнення, а потім він дуже конкретно говорив про наступні кроки, на нашу думку. І це, до речі, не на нашу думку – це те, що потрібно українцям для успіху України.

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Уже 2021 рік, а Революція гідності була в 2014-му. Без справедливості немає гідності. Отже, реформа правосуддя і юстиції – це дуже важливо, це досвід України. Подивімося на Маю Санду – вона виграла вибори у Молдові, Пашинян – у Вірменії. Вони обоє посилалися на справедливість і правосуддя. Через 30 років після того, як ці країни здобули незалежність, громадяни вимагають правосуддя і справедливості, і на це дивляться іноземні інвестори. Якщо українці хочуть інвестицій, які дають нові робочі місця, то іноземні інвестори дивляться, щоб тут була система правосуддя, яка до них ставиться справедливо.

Отже, справедливість у Молдові, Україні, Вірменії – це потреба, те, чого очікують люди в Україні, а також у Грузії, Молдові. Ми підтримуємо очікування українців.

Джордж Кент, фото: nytimes.com

"Політика адміністрації США спрямована на підтримку України"

- У тому-таки Вільнюсі президент Зеленський, відповідаючи на запитання, висловив думку, що Україна нині проводить такі реформи, з такою швидкістю, як це не робить ніхто в ЄС. Кілька днів тому українська делегація в МВФ погодила з фахівцями Міжнародного валютного фонду параметри щодо подальшої співпраці, і, наскільки я розумію, там є певні позитивні сигнали Україні. Можливо, з капітолійських пагорбів не все добре видно, як відбувається українська реформа?

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- У середині дев’яностих я служив у Польщі. Ось був у Вільнюсі. Інші країни йшли швидше і далі за короткий період. Так, вони тепер у Євросоюзі. Гадаю, що люди у Вашингтоні – чи працюють вони в Конгресі, чи в уряді – розуміють виклики, які стоять перед Україною. І наші друзі в Конгресі забезпечують, що платники податків у Сполучених Штатах і США як країна підтримують Україну величезними ресурсами.

Щороку це 20 млн доларів. Підтримка збройних сил, економіки й енергетики, підтримка різних інституцій України – це основа наших відносин. Політика нашої адміністрації скерована на підтримку України, щоб вона була успішною в економіці, у внутрішніх справах, у подоланні зовнішньої агресії. Гадаю, що ми розуміємо виклики і те, як ми можемо сприяти успіху України.

"США вважають, що "Північний потік" загрожує енергетичній безпеці Європи"

- Ви згадували про візит президента Зеленського до Вашингтона, але нині обговорюємо візит Зеленського до Берліна, його зустріч із Ангелою Меркель. Ясно що пан Зеленський говоритиме там і про ситуацію на Донбасі, і про небезпеку "Північного потоку". Америка дуже активно підтримувала Україну в тому, щоб не допустити, щоб "Північний потік" почав працювати. Але звідси здається, що ви вирішили, Америка, не сваритись з Європою, і "Північний потік" добудовується. Ми знаємо, що таке перекритий газовий вентиль узимку. Чи буде Америка допомагати Європі, коли раптом Росія перекриє вентиль узимку?

- Хочу розставити всі крапки над "і": США вважають "Північний потік" поганою справою: це зле для України, це зле для енергетичної безпеки Європи, зле для Польщі та балтійських країн. І річ не в тім, що наша позиція нібито змінилася – ми запровадили санкції проти російських суден і компаній, які брали в цьому участь.

Ми також намагалися дати простір для дипломатії. Німеччина каже, вони лідери Європи. Ми запитуємо: будь ласка, що ви зробите як лідери Європи, щоб Росія не використовувала газ як зброю проти України і Східної Європи? Це наша принципова позиція, ми уважно стежимо й очікуємо результату перемовин канцлера Німеччини і президента Зеленського. А за тиждень канцлер буде у Вашингтоні – подивимося, що буде за тиждень.

"США підтримують територіальну цілісність України"

- Хотів з Вами поговорити про "норманський формат". Ми знаємо, це свого часу привело до того, що припинилася активна фаза війни на Донбасі, але нині цей формат не працює. І дуже багато хто має великі сподівання, що Америка може надати друге дихання міжнародному формату, щоб агресор забрався з української землі. Можливо, що ми швидко, чи дуже скоро, чи коли почуємо, що Вашингтон приєднується до міжнародного формату з питань зупинення війни на Донбасі?

- Я гадаю, що виклик, який стоїть перед усіма нами – Україною, США, Молдовою, Грузією, Вірменією, Азербайджаном, – не процес, це джерело конфлікту. Джерело конфлікту – це російська агресія проти сусідів. Росіяни – майстри конфліктів, створення враження, що існує процес. Цей процес не для того, щоб розв’язувати конфлікти. Я був нещодавно у Придністров’ї як представник Сполучених Штатів Америки в придністровському конфлікті – це не конфлікт. Востаннє стріляли 29 років тому. Борис Єльцин обіцяв, що російські війська будуть виведені в 2001 році.

А цього року ми відзначаємо не 20 років виведення російських військ з Молдови, а 20 років невиконання російських обіцянок. Отже, ми і надалі будемо захищати ці мирні процеси. Вони обстоюють інтереси ваші, Молдови, Грузії... Але ці процеси мають справу з Росією, яка відмовляється відновити і поважати суверенітет і територіальну цілісність Молдови, України, Грузії. Отже, ми твердо підтримуємо територіальну цілісність вашої країни, так само як Молдови, Грузії. Ми беремо участь у зустрічах, ми тиснемо на росіян. Але Росія не вважає за серйозні свої наміри щодо дотримання власних зобов’язань. Президент Путін поїхав до Мінська і пообіцяв, що Росія виконає свої зобов’язання у вересні 2015-го. Минуло 6 років, але Росія їх не виконала.

Джордж Кент, фото: washingtonpost.com

"Україна може стати прикладом для Росії"

- Хотів би нагадати про часи, коли Ви мали честь і щастя вчитися у професора Збігнєва Бжезинського. І мені дуже цікава думка, яку він написав. Я, з вашого дозволу, її прочитаю. "Ми хочемо, щоб Україна була в Європі, але не як зброя проти Росії, а як початок процесу, який зрештою охопить Росію". Ви знаєте, Росія в Європі – це якась фантастична думка. У той час, як країна-агресор робить все, щоб Україна туди ніколи не потрапила. Невже Ви думаєте, що можуть настати такі часи, що Росія зможе стати членом європейської спільноти?

- На жаль, професор Бжезинський вже не з нами. Ми говорили багато про це, і я б сказав, що він мав на увазі інше. Він надавав дуже великого значення успіхові України, зокрема тому, що він хотів успіху України. Але крім того, він вважав, що Україна – це ключ, наріжний камінь для решти слов’янських православних країн. Якщо Україна буде демократичною, успішною країною, де уряд буде не пригнічувати свій народ, а служити народу, це буде дуже могутній приклад того, що в Росії може відбутися те саме. Тобто не Росія прийде до Європи, а Європа прийде до Росії. І російське суспільство, російські громадяни матимуть ті самі можливості, що й Україна та українське суспільство і громадяни.

"Доля України – у руках самих українців"

- Гадаю, що погляд Сполучених Штатів у тому, що не нам вирішувати долю будь-якої країни, чи це Україна, чи Білорусь, чи Росія. Майбутнє країни належить тим, хто народився в цій країні, і доля України – це відповідальність України. Вона не належить Білорусі, Москві або Брюсселю. Так само доля білорусів. А доля росіян – у руках росіян. Я гадаю, що наша позиція така – це не завжди позиція Росії, але коли ми розмовляємо з росіянами про Білорусь, про Україну... принципова позиція – долю України вирішують українці.

"І Україна, і США повинні розробити механізми для захисту інтересів суспільства"

- Світ тепер, на жаль, під впливом коронакризи, пандемії. Ми всі чекаємо на утворення колективного імунітету, щоб продовжити звичне життя. Я б дозволив собі таку аналогію: Україна, як молода країна, тільки починає формувати свій колективний імунітет – до корупції, у створенні демократичних інституцій, у відродженні громадянського суспільства. І в такому ключі мені чомусь здається, що поради сталих демократів – це ота вакцина, яка схематична. Можливо, країна таки має пройти шлях, щоб у неї напрацювався імунітет до всіх негараздів, які супроводжують нас на початку становлення?

- Це насправді дуже складна метафора. Я відповім на неї дещо інакше. Я гадаю, що виклики, які ви згадали щодо того, як організується суспільство, як воно долає корупцію, не в тому, наскільки давня країна, а просто в людській природі. Кожна людина може робити добро, а може чинити лихо. І виклик перед нами, чи то американцями, чи то українцями, – це утворити інституції, механізми для захисту інтересів суспільства. У Сполучених Штатах є корупція, навіть після 6 січня в нас є люди, які прагнуть застосовувати силу для повалення демократичного ладу.

Отже, питання не в тому, що ми досконалі. Наша Конституція каже: задля досконалішого союзу. І наша країна вже 300 років розуміє, що люди припускаються помилок. Інституції повинні вміти захистити суспільство від того, що ми хочемо зробити не так. Ви можете навчатися в нас, а ми можемо навчатись у вас.

На мою думку, найважливіше – щоб українці розуміли, що їхній голос має вагу, що доля їхнього містечка, їхньої області, їхньої країни насправді в їхніх руках, і що ті з нас, хто служить громадським інтересам, держслужбовці, мають відповідати перед ними, а вони мають відповідати перед нами. І відносини між громадянами й урядом – критично важливий елемент того, що означає бути нормальними. Я гадаю, що Україна дуже просунулася на шляху до нормальності, бо українці розуміють: люди, які мають владу, служать їм, а не навпаки.

"Для України Китай – величезний експортний ринок"

- Містере Кент, запитання, яке хвилює багатьох. Думаю, Америку так само. Не думаю, а так воно і є. Зростання впливу Китаю у світі. Президент Байден це неодноразово підкреслював і говорив, що Америка буде протистояти цьому. Кілька днів тому ми дізналися з китайських засобів масової інформації про підписання, начебто, угоди між Китаєм та Україною. Там серйозний економічний складник. З одного боку, це добре, а з іншого – ми знаємо, на жаль, багато негативних прикладів такої співпраці. Це і Чорногорія, і кілька африканських країн, які погодилися на економічну співпрацю, а тепер від цього потерпають. Як Вашингтон ставиться до підписання такої угоди?

- Передусім потрібно відокремлювати нормальні економічні відносини від викликів і загроз, які ви описуєте. Сполучені Штати Америки мають величезні обсяги торгівлі з Китаєм, а для України зараз Китай є найбільшим експортним ринком – і це нормально.

І саме про це йдеться, коли ми говоримо про торгівлю. Мати експорт українських сільськогосподарських продуктів, інших продуктів і сировини до Китаю, якщо це сприяє українській економіці, – це нормальна торгівля. Якщо ми говоримо про загрозу Китаю нашим інтересам, вашим інтересам, то це дещо інше: це питання чи просто нормальна торгівля?

Наприклад, якщо країна або міністерство використовує неправильні сервери – чи це правильний спосіб комунікації? Напевно, ні. І напевно, що так, цілком можливо, що ціна невелика, але це означає, що вся ваша інформація буде викрадена і забрана до Китаю. Це ні в наших, ні в ваших, ні будь-яких європейських інтересах, але це вирішувати українським держслужбовцям і українським компаніям.

Коли я служив в Азії, я говорив з багатьма американськими компаніями, і для них важливим і важким питанням було, чи мати відносини з Китаєм, тому що вони знали, що китайці будуть красти інформацію і це шкодитиме конкуренції.

"Китайці беруть під контроль ключові підприємства"

- Йдеться про кіберкрадіжку. Скажімо, якщо росіяни можуть атакувати газову систему Закарпаття, то китайці просто вкрадуть усі новаторські розробки. Крім того, китайці беруть під контроль ключові підприємства, і тут ми підходимо до питання "Мотор Січі". "Мотор Січ" – це компанії світового рівня, ну, наприклад, вони намагалися контролювати акції. Вони не зацікавлені в тому, щоб люди працювали в Запоріжжі, їм потрібна інтелектуальна власність, для того щоб розвивати виробництво в Китаї.

У подібних випадках Сполучені Штати намагаються захистити свої компанії і свою інтелектуальну власність від хакерства. І ми вважаємо, що українським держслужбовцям і українським компаніям треба бути дуже пильними, щоб уникнути цієї потенційної втрати контролю над інформацією про виробництво. Але це інша річ, ніж нормальна економічна діяльність. Отже, є можливості, а є загрози.

Як писали новини "Сьогодні", 2019 року Кент зустрічався з президентом Володимиром Зеленським і запевнив його в підтримці США.