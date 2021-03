Два десятка країн підтримали Україну в ООН і вимагають від Росії повернути Крим

Росія в Радбезі ООН провела пропагандистське засідання по Криму, після чого 19 країн виступили зі спільною заявою з вимогою припинити окупацію півострова.

Про це повідомляє представництва України при ООН.

"Сьогодні Росія провела неформальне засідання в ООН з метою просування неправдивого наративу про окупацію нею Криму, який вона захопила з порушенням міжнародного права у2014 році. Ми засуджуємо порушення Росією прав людини та нарощування військового потенціалу на півострові" , – йдеться в тексті звернення.

На думку країн-підписантів звернення, сьогоднішній захід, проведений за "формулою Арріа", мав на меті спотворення уявлення про реальну ситуацію в Криму і слугував тільки російським окупаційним інтересам.

До числа авторів заяви увійшли Австралія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Грузія, Естонія, Ірландія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Словаччина, США, Франція, ФРН, Чехія та Україна.

