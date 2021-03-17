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Два десятка країн підтримали Україну в ООН і вимагають від Росії повернути Крим

17 березня, 22:16

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Країни-підписанти засудили порушення Росією прав людини на півострові

Росія в Радбезі ООН провела пропагандистське засідання по Криму, після чого 19 країн виступили зі спільною заявою з вимогою припинити окупацію півострова.

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Про це повідомляє представництва України при ООН.

"Сьогодні Росія провела неформальне засідання в ООН з метою просування неправдивого наративу про окупацію нею Криму, який вона захопила з порушенням міжнародного права у2014 році. Ми засуджуємо порушення Росією прав людини та нарощування військового потенціалу на півострові" , – йдеться в тексті звернення.

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На думку країн-підписантів звернення, сьогоднішній захід, проведений за "формулою Арріа", мав на меті спотворення уявлення про реальну ситуацію в Криму і слугував тільки російським окупаційним інтересам.

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До числа авторів заяви увійшли Австралія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Грузія, Естонія, Ірландія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Словаччина, США, Франція, ФРН, Чехія та Україна.

Нагадаємо, в Україні потролили російських дипломатів нагадуванням про те, що Крим – це Україна. Ця весела акція пройшла з нагоди річниці незаконного т.зв. "референдуму про приєднання" півострова до Росії.

Також нещодавно Служба безпеки України біля посольства РФ в Києві встановила білборд з написом "Крим – це Україна".

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Крим Радбез ООН окупація окупація Криму формула Арріа

Джерело: Сьогодні

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