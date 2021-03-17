Два десятка країн підтримали Україну в ООН і вимагають від Росії повернути Крим

Росія в Радбезі ООН провела пропагандистське засідання по Криму, після чого 19 країн виступили зі спільною заявою з вимогою припинити окупацію півострова.

Реклама

Про це повідомляє представництва України при ООН.

"Сьогодні Росія провела неформальне засідання в ООН з метою просування неправдивого наративу про окупацію нею Криму, який вона захопила з порушенням міжнародного права у2014 році. Ми засуджуємо порушення Росією прав людини та нарощування військового потенціалу на півострові" , – йдеться в тексті звернення.

Читайте також: Засуха, безробіття, високі ціни: як виживає Крим через 7 років після "референдуму"

На думку країн-підписантів звернення, сьогоднішній захід, проведений за "формулою Арріа", мав на меті спотворення уявлення про реальну ситуацію в Криму і слугував тільки російським окупаційним інтересам.

Реклама

До числа авторів заяви увійшли Австралія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Грузія, Естонія, Ірландія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Словаччина, США, Франція, ФРН, Чехія та Україна.

Joint Statement by Following Russia & # 39; s Arria-formula Meeting on the Situation in Crimea #CrimeaIsUkraine

@MFA_Ukraine pic.twitter.com/pueMA2OyPF - UKR Mission to UN (@UKRinUN) March 17, 2021

Нагадаємо, в Україні потролили російських дипломатів нагадуванням про те, що Крим – це Україна. Ця весела акція пройшла з нагоди річниці незаконного т.зв. "референдуму про приєднання" півострова до Росії.

Також нещодавно Служба безпеки України біля посольства РФ в Києві встановила білборд з написом "Крим – це Україна".

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама