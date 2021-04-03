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Довибори в Раду: на 87-му окрузі триває перерахунок голосів

3 квітня, 11:50

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Там лідирує Вірастюк

Станом на ранок 3 квітня, на окрузі 87 триває перерахунок голосів на довиборах до Верховної Ради.

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Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.

Засідання окружної виборчої комісії триває. Їм потрібно перерахувати голоси на 20 дільницях, залишилося ще 11.

"Якщо ви все пропустили, то вчора на чотирьох ділянках виявили розбіжності в голосах, на трьох – голосування визнали недійсним", – йдеться в повідомленні спостерігачів.

Відзначимо, що згідно з даними Центрвиборчкому, на даному етапі підраховано 92,3% голосів. На окрузі 87 перемагає кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк з 14 638 голосами. На другому місці кандидат від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко за нього проголосували 13 936 виборців.

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Раніше ми повідомляли, кандидат в народні депутати від партії "Свобода" Руслан Кошулинський закликав не визнавати результати на довиборах до Верховної Ради в Івано-Франківській області.

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