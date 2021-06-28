Дороги захистять від фур: Зеленський запровадив автофіксацію порушень габаритно-вагових норм

Президент розраховує, що новий закон захистить дороги від руйнування надмірно навантаженими автомобілями та підвищить рівень безпеки дорожнього руху

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю" № 1534-IX, який Верховна Рада ухвалила 3 червня 2021 року. Документ закріплює можливість автоматичної фіксації порушень габаритно-вагових параметрів.

Реклама

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Також закон розширює повноваження "Укртрансбезпеки" з габаритно-вагового контролю, зокрема дає право стягувати в судовому порядку плату за проїзд вантажівок, що порушують габаритно-вагові норми.

Крім того, документ встановлює відповідальність вантажовідправника як першої ланки у вантажних перевезеннях і значно посилює відповідальність автоперевізників за недотримання габаритно-вагових норм.

Президент розраховує, що новий закон захистить дороги від руйнування надмірно навантаженими автомобілями і підвищить рівень безпеки дорожнього руху.

Реклама

Нагадаємо, під час реалізації програми "Велике будівництво" у 2020 році було встановлено 39 комплексів "Зважування в русі", а в 2021 році планується побудувати ще 66 пунктів автоматичного контролю ваги транспортних засобів.

Ми також писали, що в Києві пропонують заборонити проводити ремонтні роботи на автомобільних дорогах столиці у робочі та вихідні дні в проміжок часу з 7:00 до 20:00.

А в Харкові дорожні служби кладуть асфальт просто під час зливи: