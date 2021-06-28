Дороги захистять від фур: Зеленський запровадив автофіксацію порушень габаритно-вагових норм

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю" № 1534-IX, який Верховна Рада ухвалила 3 червня 2021 року. Документ закріплює можливість автоматичної фіксації порушень габаритно-вагових параметрів.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Також закон розширює повноваження "Укртрансбезпеки" з габаритно-вагового контролю, зокрема дає право стягувати в судовому порядку плату за проїзд вантажівок, що порушують габаритно-вагові норми.
Крім того, документ встановлює відповідальність вантажовідправника як першої ланки у вантажних перевезеннях і значно посилює відповідальність автоперевізників за недотримання габаритно-вагових норм.
Президент розраховує, що новий закон захистить дороги від руйнування надмірно навантаженими автомобілями і підвищить рівень безпеки дорожнього руху.
Нагадаємо, під час реалізації програми "Велике будівництво" у 2020 році було встановлено 39 комплексів "Зважування в русі", а в 2021 році планується побудувати ще 66 пунктів автоматичного контролю ваги транспортних засобів.
Ми також писали, що в Києві пропонують заборонити проводити ремонтні роботи на автомобільних дорогах столиці у робочі та вихідні дні в проміжок часу з 7:00 до 20:00.
А в Харкові дорожні служби кладуть асфальт просто під час зливи: