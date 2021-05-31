Допит Порошенка в СБУ знову зірвався: що сталося цього разу

Уперше нардепа викликали на 27 травня, але він не з'явився – адвокат запевняє, що тоді Порошенку не вручили повістку

Петро Порошенко

П'ятий президент України і лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко знову сьогодні не прийде в СБУ – допит на прохання адвокатів перенесли на іншу дату.

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Про це повідомив у Facebook захисник політика Ігор Головань.

За його словами, Порошенко у встановлений законом спосіб ніяких повісток не отримував.

"У відповідь на попередній аналогічний "вкид" 27 травня я, за дорученням Петра Олексійовича, негайно зв'язався зі слідчим для узгодження часу і дати зустрічі. Дата і час узгоджені. Не на сьогодні", – написав Головань.

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В СБУ підтвердили перенесення допиту на інший день на прохання адвокатів, передає Інтерфакс-Україна.

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"Народного депутата Петра Порошенка викликали на допит в СБУ, який повинен був відбутися 31 травня о 15:00. Але на прохання його адвокатів допит перенесено на іншу дату цього тижня", – повідомили у спецслужбі.

Нагадаємо, Порошенка викликають на допит як свідка у справі Медведчука-Козака, оскільки в опублікованих раніше в ЗМІ аудіозаписах неодноразово звучало прізвище п'ятого президента. Так, наприклад, нещодавно сплив черговий запис переговорів Медведчука, в якому він згадує зв'язки з Порошенком.