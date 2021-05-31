Русский
$ 27,5
33,39
  1. Влада

Допит Порошенка в СБУ знову зірвався: що сталося цього разу

31 травня, 12:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Уперше нардепа викликали на 27 травня, але він не з'явився – адвокат запевняє, що тоді Порошенку не вручили повістку

Петро Порошенко

Петро Порошенко

П'ятий президент України і лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко знову сьогодні не прийде в СБУ – допит на прохання адвокатів перенесли на іншу дату.

Реклама

Про це повідомив у Facebook захисник політика Ігор Головань.

За його словами, Порошенко у встановлений законом спосіб ніяких повісток не отримував.

"У відповідь на попередній аналогічний "вкид" 27 травня я, за дорученням Петра Олексійовича, негайно зв'язався зі слідчим для узгодження часу і дати зустрічі. Дата і час узгоджені. Не на сьогодні", – написав Головань.

В тренді
Скоро буде указ. Зеленський готується призначити заміну Мендель
Юлія Мендель. Колаж "Сьогодні"

В СБУ підтвердили перенесення допиту на інший день на прохання адвокатів, передає Інтерфакс-Україна.

Реклама

"Народного депутата Петра Порошенка викликали на допит в СБУ, який повинен був відбутися 31 травня о 15:00. Але на прохання його адвокатів допит перенесено на іншу дату цього тижня", – повідомили у спецслужбі.

Нагадаємо, Порошенка викликають на допит як свідка у справі Медведчука-Козака, оскільки в опублікованих раніше в ЗМІ аудіозаписах неодноразово звучало прізвище п'ятого президента. Так, наприклад, нещодавно сплив черговий запис переговорів Медведчука, в якому він згадує зв'язки з Порошенком.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Смерть посла України в Таїланді. Чому помер Андрій Бешта
Смерть посла України в Таїланді. Чому помер Андрій БештаУкраїна
Сварка з Мінськом, збільшення армії і земельна реформа – політичні підсумки тижня
Сварка з Мінськом, збільшення армії і земельна реформа – політичні підсумки тижняВлада
"Люблю тебе, старенький!". Зеленський привітав Київ з днем народженняІнші новини
Санкції проти Лукашенка можуть мати наслідки для України –
Санкції проти Лукашенка можуть мати наслідки для України – "Слуга народу"Влада
Офіс президента: Референдум щодо Донбасу можливий, але є умова
Офіс президента: Референдум щодо Донбасу можливий, але є умоваВлада
Зеленський дав старт створенню університету майбутнього: чого там навчатимуть
Зеленський дав старт створенню університету майбутнього: чого там навчатимутьВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти