Домашній арешт Медведчуку, Зеленський звільнив Мендель і голі українки в Чорногорії – головні новини СЬОГОДНІ

Поки в Києві суд обирав запобіжний захід Віктору Медведчуку, до Антарктиди дісталася українізація, а у Зеленського з'явився новий прес-секретар

Суд над Віктором Медведчуком і кадрові рішення Зеленського - головні новини дня. Фото: колаж "Сьогодні"

Суд залишив Віктора Медведчука під домашнім арештом, Володимир Зеленський провів масштабні перестановки в Офісі президента, Верховна Рада хоче зайнятися регулюванням електросамокатів, а в Антарктиді "українізували" півострів Київ.

"Сьогодні" зібрали найважливіші новини за п'ятницю, 9 липня.

Медведчук залишився під домашнім арештом

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Віктор Медведчук. Фото: колаж "Сьогодні"

Народному депутату Віктору Медведчуку, якого підозрюють в державній зраді, на два місяці продовжили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Відповідне рішення вранці прийняв Печерський районний суд Києва, який напередодні переніс засідання, на якому адвокати домагалися для свого підзахисного заміни запобіжного заходу на нічний домашній арешт. Суддя Сергій Вовк відхилив це клопотання.

Перестановки в ОПУ

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Зеленський призначив собі і Єрмаку нових помічників / Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський провів перестановки на Банковій для посилення гуманітарного та інформаційного напряму роботи.

Серед призначень:

Олексій Дніпров став заступником керівника Офісу президента з гуманітарних питань;

заступник голови ОПУ Юрій Костюк – радником президента України щодо стратегічних питань розвитку держави і стрімкої трансформації суспільних процесів;

Марія Вітушок – главою Апарату ОПУ;

ведучий телеканалу "Україна 24" Сергій Нікіфоров став новим прес-секретарем президента.

Рада взялася за електросамокати

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" щодо руху самобалансуючих транспортних засобів, обладнаних електродвигунами".

Цим законопроектом народні обранці нарешті прирівняють електросамокати, гіроскутери, сігвеї та інший електротранспорт до учасників дорожнього руху.

Kyiv в Антарктиді

Півострів Київ на мапі. Фото: колаж "Сьогодні"

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Науковий комітет з антарктичних досліджень зареєстрував нову географічну назву півострова Київ – Kyiv Peninsula – в зведеному каталозі географічних назв Антарктики.

Півострів Київ знаходиться на континенті навпаки архіпелагу Аргентинські островів (географічні координати: 65 ° 15.0 'пд.ш.; 63 ° 41.0' з.д.). Це переважно покритий льодовиками півострів овальної форми, який знаходиться на континенті навпроти архіпелагу Аргентинські островів.

Голі українки в Чорногорії

Українські любительки гарячих фотосесій заробили добротний штраф в Чорногорії. Фото: колаж "Сьогодні"

Після "еротичних" скандалів в ОАЕ і Туреччині українські туристки продовжили свій "флешмоб" і роздяглися прямо посеред дороги в чорногорському Которі.

Як результат – штраф по 450 євро для кожної або по 300, якщо вони відмовляться від права оскаржити це рішення.

Про що ще говорять в Україні та світі 9 липня, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Меркель в Берліні 12 липня: подробиці