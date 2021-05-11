Мають бути ухвалені зміни до Конституції: Разумков про завершення реформи децентралізації

Для ухвалення закону щодо внесення змін до Конституції необхідна підтримка двох третин народних депутатів

Дмитро Разумков. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Завершення реформи децентралізації залишається важливим питанням для Верховної Ради, над яким наразі працюють у Комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

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Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Для парламенту важливим залишається питання завершення реформи децентралізації. У даному випадку мають бути ухвалені зміни до Конституції", – сказав він.

За його словами, завдяки децентралізації місцеві органи влади отримали більше можливостей для розвитку своїх регіонів, але також і більшу відповідальність.

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"Найближчим часом ми зможемо побачити текст законопроекту, який, сподіваюся, матиме достатню підтримку народних депутатів", – наголосив голова парламенту.

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Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що реформа децентралізації в Україні дала місцевим бюджетам нові фінансові можливості – сотні мільярдів гривень по всій країні, за які розгорнулася серйозна боротьба в громадах.