Довести щось буде неможливо: Тимошенко відреагувала на санкції проти контрабандистів

Зібрати докази діяльності "ТОП-десятки української контрабанди" буде вкрай важко, а через рік ситуація на митниці з контрабандою може бути такою ж самою.
Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова савіка Шустера" заявила лідер партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко.
"Зараз силовиків ви поставили в надзвичайно складне становище. Зібрати докази ці, довести цю контрабанду, буде практично неможливо. Але ви дали сигнал, вони зараз трошки сховалися, але через рік ми з вами побачимо знову на мільйярд менше доходів від митниці", – сказала вона.
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