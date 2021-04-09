Довести щось буде неможливо: Тимошенко відреагувала на санкції проти контрабандистів

Зібрати докази діяльності "ТОП-десятки української контрабанди" буде вкрай важко, а через рік ситуація на митниці з контрабандою може бути такою ж самою.

Реклама

Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова савіка Шустера" заявила лідер партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

"Зараз силовиків ви поставили в надзвичайно складне становище. Зібрати докази ці, довести цю контрабанду, буде практично неможливо. Але ви дали сигнал, вони зараз трошки сховалися, але через рік ми з вами побачимо знову на мільйярд менше доходів від митниці", – сказала вона.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама