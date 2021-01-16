"ДНР" і "ЛНР" заявили про одностороннє повернення полонених. Реакція України на скандальну заяву

Кравчук підкреслив, що приватні особи не мають повноважень втручатися в ці питання

Глава української делегації для участі у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук відреагував на повідомлення сепаратистських ЗМІ про те, що так звані "ДНР" і "ЛНР" вирішили передати Україні полонених. До того ж цей процес нібито має тривати в односторонньому порядку.

Реклама

Про це повідомляє Тelegram-канал української делегації для участі у ТКГ.

Серед полонених – жінки, люди похилого віку та особи, які страждають на тяжкі захворювання. Вони не воювали у складі українських військ.

"Ми не можемо не вітати повернення наших громадян на територію, підконтрольну уряду України. Однак я, як глава делегації, хочу зазначити таке: приватні особи не мають повноважень втручатися в питання міждержавного і міжнародного врегулювання збройних конфліктів", – підкреслив Кравчук.

Читайте також: Омбудсмен Денисова розповіла, скільки українців знаходяться в полоні бойовиків

Реклама

Експрезидент заявив, що не пригадує "прецеденту, коли невизнана юридична особа передає громадян держави якійсь фізичній особі". Тому Леонід Кравчук розцінює заяви керівництва маріонеткових квазідержавних утворень "як чергову спробу РФ ухилитися від виконання міжнародних домовленостей на найвищому державному рівні та зобов'язань, які вона взяла на себе як сторона конфлікту".

В тренді Ультиматум не прийнятний: Україна жорстко відповіла Боснії по викраденій іконі

Кравчук повідомив, як відбуватиметься повернення громадян України:

Передусім згідно з нормами міжнародного права та українського законодавства.

Усі переговори та процедури щодо повернення утримуваних російською стороною конфлікту громадян України здійснюватимуть уповноважені державні органи України в межах політичних угод, ухвалених у Нормандському форматі.

Експрезидент нагадав, що "будь-які спроби ухилитися від виконання домовленостей не матимуть ні успіху, ні підтримки у глав держав-партнерів та керівництва міжнародних організацій".

Людмила Денісова, як Уповноважена ВРУ з прав людини, щодо заяви представників так званих "ДНР" і "ЛНР" Наталії Никонорової і Владислава Дейнего у своєму Telegram-каналі оголосила:

Про готовність сприяти поверненню незаконно утримуваних громадян України.

Робити кроки для продовження процесу взаємного звільнення без будь-якого посередництва.

Нагадаємо, у полоні в ОРДЛО досі перебуває декілька сотень українців.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що Донбас і Крим готують до перехідного періоду.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама