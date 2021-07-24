Дмитро Разумков: Механізм деолігархізації має працювати, коли ми є у владі, і коли нас немає

Президент України Володимир Зеленський розпочав кампанію з деолігархізації. 2 червня глава держави вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону, який має позбавити Україну впливу олігархів – він визначив його як невідкладний. Вже 1 липня депутати проголосували за законопроєкт у першому читанні. Закон спричинив потужний резонанс серед політиків та у суспільстві.

Реклама

Чого бракує у законопроєкті, чому Україні потрібен легальний лобізм, коли спілкування влади і бізнесу буде приносити користь всій державі та чому механізм деолігархіхзації має бути "вічним" – про це спікер Верховної Ради Дмитро Размуков розповів в інтерв'ю Дмитру Білянському у програмі "Велика деолігархізація" на телеканалі "Україна 24".

Дмитро Разумков розповів про своє бачення деолігархізації / Фото: Верховная Рада

- Дмитро Олександровичу, добрий день! У мене є для вас два запитання, перше з них: якщо говорити про велику деолігархізацію як про реформу, яка спрямована на боротьбу з системою, які закони нам потрібні, щоб зупинити чи обмежити вплив грошей на владу, та і саму владу у вимаганні грошей?

Реклама

- Насправді, це буде цілий перелік питань, перелік законопроєктів, які треба буде прийняти. В першу чергу, якщо ми говоримо про вплив грошей на владу або владу на гроші в поганому розумінні цього слова, то це дійсно закони, які пов’язані з боротьбою з корупцією.

Тому що це відбувається ж не просто так: хтось за це щось отримує, хтось за це зраджує тим обіцянкам, коли йшов до влади, хтось це робить не для того, щоб допомогти країні розвиватись. І сьогодні у нас достатньо серйозна антикорупційна система, були створенні і НАБУ, і НАЗК, і САП, і ВАКС і багато інших інституцій, які сьогодні займаються боротьбою з корупцією. І в цьому плані Верховна Рада їх повністю забезпечила всіма інструментами, які вони просили для того, щоб проводити такі реформи.

Читайте також: Закон про олігархів: що може непокоїти іноземних інвесторів

Друге питання – це питання лобізму. На жаль, в Україні питання лобізму пов’язано з таким негативним контекстом. Але ця система існує і в Європейському Союзі, і в Сполучених Штатах Америки, і це прозорі та зрозумілі і зафіксовані, фактично, зносини між представниками влади та бізнесу, де відстоювання своїх інтересів – а бізнес повинен відстоювати свої інтереси – відбувається публічно, прозоро з украданням контрактів між лобістами так званими, які співпрацюють і з владою, і з бізнесом. І ми розуміємо, хто є кінцевим бенефіціаром тих чи інших рішень. Це знімає як корупцію, так і робить зрозумілим для суспільства, чому ти підтримуєш або не підтримуєш той чи інший законопроєкт, чому ти вважаєш, що він принесе позитив, і цього точно не варто соромитись.

Важливим питанням також є і інша сторона прозорості процесу – це зносини між представниками влади та бізнесу. Тому що дуже часто це відбувається, кажучи російською "под покровом ночи" – це дуже погана українська звичка, традиція, її точно треба позбуватися.

Реклама

І якщо навіть ми говоримо про фіксацію таких зустрічей.. Я пам’ятаю висловлювання і політиків, і журналістів, як у 2019 році шановні журналісти раділи тому, що публічно відбуваються зустрічі представників великого бізнесу і представників української влади. Це нормально, потім не виникає питання, а що ж ви такого там проговорювали секретного, чому це відбувалося о 12 ночі або в якийсь інший не робочий час.

Насправді, якщо немає корупційної складової в цьому процесі, то тут і питань не буде. І бізнес повинен спілкуватися з владою, так само, як і влада повинна спілкуватися з бізнесом. Це механізм взаємодій, результатом лише повинно бути не збагачення окремих бізнесменів і політиків, а збагачення в цілому держави.

І ще одним важливим елементом деолігархізації є антитрастове законодавство, такого плану, як воно функціонує у Сполучених Штатах Америки. А фактично, перекладаючи на українську мову, це антимонопольне законодавство, яке ефективно може виконувати функцію боротьби з природними або не природними монополіями, які існують в українському бізнес-середовищі, це теж правда. І прийняття відповідних законопроєктів, а навіть не прийняття, тому що база законодавча у нас є, а виконання цих законів дасть змогу змінити ситуацію.

Ну і, мабуть, найголовніше – це бажання і бізнесу, і влади вийти з цього кола, яке точно не додає нашій державі. Сьогодні ми маємо таку можливість. Всі політичні сили йшли з такими гаслами, і я думаю, що бізнес до цього також готовий.

Реклама

Ключовим питанням залишається чесність відносин, тому що для бізнесу дуже важливо розуміти, чи будуть виконувати всі сторони ті домовленості, які були досягнуті. Фактично, договірні відносини. Не "договорняки", а договірні відносини, це різні речі. І бізнес повинен розуміти в тому числі зміни до законодавства, довгострокові перспективи для того, щоб будувати свою стратегію поведінки і розвитку того чи іншого напряму на теренах нашої країни. А сьогодні ми дійсно потребуємо інвестицій, як внутрішніх, так і зовнішніх.

- Якщо говорити про конкретний законопроєкт, який зараз є на розгляді в парламенті – №5599, – в чому полягає його місія, що з ним так або не так? І яких поправок він потребує, на вашу думку?

- Якщо ми говоримо з вами про ту складову, яка є одною з ключових, це декларування будь-яких зустрічей і створення публічної платформи. Якщо ви представник великого бізнесу, і ми зустрілися з вами, випили кави і обговорили якісь напрямки, у яких немає корупційної складової, це не є проблема ввести у відповідний реєстр і сказати, що така зустріч відбулася.

А з іншого боку, якщо ми говоримо з вами про підходи і про те, що, на мою думку, треба було б змінити – це орган, який включає [тих чи інших людей – Прим.ред.] до переліку олігархів. Тому що в тому законопроєкті, який запропонований – це РНБО. На мою думку, як члена РНБО, тут є конфлікт інтересів. Бо ми тільки що проговорили, що представники бізнесу контактують з представниками влади, і рішення щодо потрапляння такого переліку так званих олігархів повинні приймати не ті ж представники влади, з якими може контактувати бізнес – це раз.

Два – якщо ми говоримо про РНБО, там не визначений перелік осіб, які можуть входити. Тобто він може збільшуватись або зменшуватись, і також буде впливати на результати прийняття рішень. Ну і є конфлікт інтересів, який точно ми не можемо допустити в такій чутливій справі, про яку ми сьогодні з вами говоримо.

/ Фото: Верховная Рада

Тому, на мій погляд, це повинна бути незалежна комісія, і відповідні правки я також подавав, щоб вона могла діяти при НАЗК. Вона формується на конкурсній основі, є незалежною, громадською, не буде потребувати додаткових коштів, а організаційний процес буде забезпечувати НАЗК фактично.

Це зніме будь-які питання – чому той потрапив, а той не потрапив до переліку олігархів. А щодо декларування таких зустрічей, ще раз повторюю, я вважаю, що це є нормально і правильно, і цю ініціативу я підтримую. Але все і тут повинно бути прозоро, щоб потім ніхто не міг дорікати представникам влади, що ви щось прописали під себе.

Читайте також: П'ять депутатів Ради можуть визнати олігархами: "слуга народу" про новий закон

Якщо ми запускаємо цей механізм, то він має працювати сьогодні, завтра, коли ми є у владі, або коли нас нема. Навіть коли ми говоримо про цей законопроєкт, то його дія розповсюджується на 10 років, і сьогодні президентом є Володимир Олександрович Зеленський, але через деякий час буде інший президент, і завжди повинні бути відповідні запобіжники, які не дозволять використовувати цей достатньо потужний механізм проти інтересів нашої держави.

Я вважаю, що і перелік осіб, які повинні декларувати такі зустрічі, його також треба збільшити – з боку держави. Тому що дуже часто це відбувається через посередників, яких також варто було б включити в перелік осіб, які повинні декларувати такі зустрічі.

- У нас є неофіційна інформація, що кількість поправок, яка була внесена до цього закону №5599, вона більше тисячі.

- 1230, якщо я не помиляюсь, напередодні нашої зустрічі дивився.

Дмитро Разумков (по центру). Фото: facebook.com/sluganarodu.official

- Чого саме стосуються поправки? Вони про орган, про декларування, чи, може, вони про вплив на медіа, чи, може, вони про розмір суми статків, після якої людина визнається олігархом?

- Зараз ще я не аналізував, тому що немає таблиці, це лише правки, які були подані народними депутатами. Потім вони процедурно формуються і лише після цього ти можеш з ними ознайомитися. Я впевнений, що вони будуть стосуватися багатьох питань, ті правки, які я туди подавав, я тільки що зазначив, вони організаційні, вони збільшують перелік чиновників, які підпадають під таке декларування і, на мій погляд, роблять закон більш якісним в плані використання як механізму дійсно деолігархізації.

- Тобто, на вашу думку, головне питання – це орган, який буде приймати ці рішення?

- Я думаю, що так, це одна з ключових позицій для того, щоб потім бізнес не казав, що тут є якась заангажованість. Або влада чітко розуміла, що великий бізнес, якщо він піде в інший спосіб, не буде тиснути на представників влади, а це буде прийматися відповідною структурою. Я думаю, що правки будуть з багатьох питань: і по сумах, і питаннях по тих, хто може потрапити, хто не потрапить до такого переліку.

Також були ідеї і в мене, і в колег щодо збільшення критеріїв, за якими ти можеш потрапляти до так званого переліку осіб зі значним впливом. Але я особисто не подавав відповідні пропозиції, тому що це будуть потім опоненти використовувати як механізм затягування процесу або створення додаткових перепон. Я сподіваюсь, що в нас так званого включення до реєстру людей буде не так багато, і все ж таки влада буде знаходити з бізнесом такі механізми взаємовідносин і стосунків, які через деякий час приберуть формулювання олігархізіція з нашого з вами лексикону.

Все, що потрібно знати про деолігархізацію – читайте у нашому матеріалі Деолігархізація – для кого небезпечний закон Зеленського і чого від нього очікувати