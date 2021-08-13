Дмитро Белянський: "Юлія Мендель для української політики сьогодні – це як Грета Тунберг"

Автор і ведущий телевізійного проекту "Велика деолігархізація" Дмитро Белянський розповів, як вдалося залучити Юлію Мендель в програму

Із запрошенням працювати в Медіа Групі "Україна" в програмі "Велика деолігархізація" колишній прес-секретар президента України Юлія Мендель отримала підтримку, після хвилі ненависті, яка обрушилася на неї останнім часом.

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Про це розповів автор і ведучий телевізійного проекту "Велика деолігархізація", член Наглядової ради "Медіа Групи Україна" Дмитро Белянський в інтерв'ю "Апострофу" .

- Як вдалося залучити колишнього прес-секретаря президента України в програму про деолігархізацію?

- Я працюю в активах, об'єднаних в Медіа Групу "Україна", вже десять років і, чесно кажучи, за цей час у нас жодного разу не виникали складності з тим, щоб кого завгодно залучити в свою команду. Власне, це ж ні для кого не секрет, що і МГУ, і інші активи СКМ приведені у відповідність філософії бізнесу Акціонера, Ріната Ахметова, що припускає створення на підприємстві кращих умов праці на ринку.

Мова не про надлишкові зарплати, зарплати якраз строго ринкові, мова про цілий комплекс того, що прийнято називати "умовами праці". Оскільки ми завжди пропонуємо найкращі умови, у нас немає проблем із залученням кращих людей. Буває тільки навпаки.

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Тому наше партнерство з Юлією Мендель грунтується не на неймовірних фінансових умовах, воно засноване саме що на творчому партнерстві – воно вигідно і їй, і нам. Я вважаю, що Юлія Мендель для української політики сьогодні – це як Грета Тунберг. Її багато критикують, але її слова заслуговують на увагу. І вона сама заслуговує на підтримку, занадто багато керованої і некерованої ненависті обрушилося за останній час на нашу колегу.

Тому ми не могли не запропонувати їй роботу. Тим більше, що протягнути руку слабшому – це ще один філософський принцип Акціонера МГУ. Так що ця співпраця повністю відповідає нашій політиці.

- Чи плануєте запрошувати зіркових гостей української політики?

- Я б хотів запросити Яніну Соколову стати колумністом "Великий деолігархізації", але не наважуюся, з огляду на драматичні обставини нашого з нею розставання в квітні 2020 року.

Не так давно в інтерв'ю сайту "Сегодня" екс-прес-секретар Володимира Зеленського розповіла про свою книгу, про дві головні проблеми України – фейки і бідності, і про те, як вони пов'язані з президентом.

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На початку серпня Мендель похвалилася новою розкріпаченої фотосесією і заявила, що протягом двох років піддавалася дискредитації і ненависті.