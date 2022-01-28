Політика
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі ❓ Чому помер Вірчис 👊 США відмовили Росії 📋 Як підготуватися до НС
СЬОГОДНІ Новини політики

Для Путіна очистили сніг на цвинтарі у Петербурзі

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 січня, 23:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Співробітниця цвинтаря розповіла про підготовку до візиту президента

Перед візитом президента Росії Володимира Путіна на Піскарівському цвинтарі у Санкт-Петергбурзі провели санітарну обробку кучугур. Про це повідомила "Нова газета".

Співробітниця цвинтаря Маргарита Ніколаєва розповіла, чим виділявся цей візит президента РФ.

Реклама

"Він йшов зовсім один, відсунули підставку для вінка подалі від скульптур, обробляли кучугури, заклеювали камери звичайним малярським скотчем ті, що були розташовані поряд з монументом Матері-Батьківщини, де відбувалося покладання вінка. Навіщо ми не питали, ймовірно, з метою безпеки. щоб не було видно співробітників поряд з президентом", – сказала вона.

Співробітниця уточнила, що обробка снігу відбувалася вперше.

"Приблизно за пів години приїхала спецмашина, звідти вийшли люди, обробили чимось кучугури та поїхали. Сніг раніше ніколи не обробляли", – сказала вона.

Реклама

За її словами, жорстка підготовка розпочалася вранці 27 січня. Було встановлено рамки металошукачів, чого раніше не було. Також вранці біля цвинтаря перестав зупинятися громадський транспорт.

Жінка також розповіла, що на цвинтарі є кімната звукорежисера, і камери, які були заклеєні, ведуть саме до цієї кімнати. Режисер вмикає музику, метроном та гімн, якщо не грає військовий оркестр. Щоб все правильно увімкнути, звукорежисеру потрібно бачити територію. Заклеївши камери, йому залишили лише невелике віконце, щоб він бачив виключно місце, куди підійде Путін.

Реклама

Ішов один

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін відвідав Піскарівський цвинтар у Санкт-Петербурзі на річницю закінчення блокади міста, яке мало тоді назву Ленінград. Путін поклав квіти на могилу свого брата, який помер у дитинстві під час блокади, та вінок до монументу "Мати-Батьківщина".

Соцмережі здивували фото, де Путін іде цвинтарем на самоті — поряд з ним не видно жодного персоналу.

ЗМІ також писали, що поки Путін покладав квіти, петербуржці, зокрема живі блокадники, чекали на морозі за металевою огорожею. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков це спростував. За його словами, очікування тривало не більше ніж 10 хвилин.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Політика
Показати ще
Реклама
Останні новини
Пряма трансляція ukraine24
Doodle Сьогодні
29 січня. Ольга Навоя Токарчук. Рівно 60 років тому у польському Сулехові народилася "інопланетна письменниця" українського походження – володарка Нобелівської премії з літератури-2018…
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Опитування
Влада
Візит Зеленського до Байдена у Вашингтон
Докладніше
Комаровський в темі
Який тест на COVID-19 надійніший
Думка Комаровського
Читати статтю
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Кейт Вінслет для LA Times
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Для батьків
Аптечка малюка у відпустці і дома
Зібрати
Прийдешні події в сферах музики і кіно

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Політика
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти