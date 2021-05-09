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"Для мене це свято". Разумков розповів, як ставиться до 9 Травня

9 травня, 19:25

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Спікер ВР розповів, як його родина збиралася разом 9 травня, адже його дідусь і бабуся пройшли Другу світову війну

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що для нього 9 травня – це свято. У цей день родина політика збиралася разом.

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Про це Дмитро Разумков розповів в ефірі телеканалу "Україна".

Разумков зазначив, що його дідусь і бабуся пройшли війну, завдяки чому цього дня усі родичі з'їжджалися додому.

"На жаль, сьогодні вже немає ні бабусі, ні дідуся, але пам'ять про них продовжує жити. Як і про всіх тих, хто віддав життя за те, щоб ми сьогодні могли говорити те, що думаємо, відчуваємо, а не те, що нам нав'язують", – додав спікер ВР.

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Нагадаємо, 9 травня в Україні влаштовано заходи, присвячені Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Сайт "Сьогодні" стежив за тим, що відбувається в парку Вічної Слави, де проводили панахиду за загиблими, і в інших містах України.

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