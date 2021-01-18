Дії Кремля – це ганьба: Київ відреагував на затримання Навального в РФ

Міністерство закордонних справ України назвало ганебним затримання російського опозиціонера Олексія Навальногопо прильоту у Москву.
Про це йдеться в заяві відомства.
Київ стурбований арештом російського опозиціонера. Дипломати кажуть, що переслідування Кремлем політиків, громадських діячів і журналістів суперечить міжнародним зобов'язанням Росії і відповідним угодам в галузі прав людини, які підписувала РФ.
"Розцінюємо ситуацію навколо Навального як продовження Кремлем ганебної практики наступу на права людини і придушення свободи слова ... Вимагаємо від російської влади негайно звільнити всіх політичних в'язнів, в тому числі громадян України, які незаконно утримуються російською владою", – йдеться в заяві.
МЗС також звернувся до Заходу з проханням відреагувати на такі дії російської влади (США, ЄС і ряд інших країн вже відреагували).
Нагадаємо, в неділю, 17 січня, російського опозиціонера Олексія Навального затримали в аеропорту "Шереметьєво" після того, як він пройшов паспортний контроль. Арешт опозиціонера пояснили порушенням умов дострокового звільнення – реабілітацію Навального в Німеччині після отруєння "Новачком" російська влада розцінили як "ухиляння від органів" і в кінці 2020 року оголосили його в розшук. А сьогодні почався суд над Навальним.
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