Дії Кремля – це ганьба: Київ відреагував на затримання Навального в РФ

Українські дипломати виступили з вимогою до Росії після арешту опозиціонера

Міністерство закордонних справ України назвало ганебним затримання російського опозиціонера Олексія Навальногопо прильоту у Москву.

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Про це йдеться в заяві відомства.

Київ стурбований арештом російського опозиціонера. Дипломати кажуть, що переслідування Кремлем політиків, громадських діячів і журналістів суперечить міжнародним зобов'язанням Росії і відповідним угодам в галузі прав людини, які підписувала РФ.

"Розцінюємо ситуацію навколо Навального як продовження Кремлем ганебної практики наступу на права людини і придушення свободи слова ... Вимагаємо від російської влади негайно звільнити всіх політичних в'язнів, в тому числі громадян України, які незаконно утримуються російською владою", – йдеться в заяві.

МЗС також звернувся до Заходу з проханням відреагувати на такі дії російської влади (США, ЄС і ряд інших країн вже відреагували).

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Нагадаємо, в неділю, 17 січня, російського опозиціонера Олексія Навального затримали в аеропорту "Шереметьєво" після того, як він пройшов паспортний контроль. Арешт опозиціонера пояснили порушенням умов дострокового звільнення – реабілітацію Навального в Німеччині після отруєння "Новачком" російська влада розцінили як "ухиляння від органів" і в кінці 2020 року оголосили його в розшук. А сьогодні почався суд над Навальним.

Навальний повернувся в Росію і був затриманий Відео: Сьогодні

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