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СЬОГОДНІ Новини політики

Депутати втекли з України? Названо конспірологічну версію карантину в Раді

Павло Заяць Павло Заяць
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4 лютого, 17:50
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Нардеп Артем Дмитрук запевняє, що справа не в коронавірусі
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Карантин у Верховній Раді, ініційований фракцією "Слуга народу", можливо, пов'язаний з панікою щодо загрози російського вторгнення.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу "Україна 24" позафракційний народний депутат Артем Дмитрук.

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Нардеп зазначив, що коли Україну почали залишати західні дипломати, "у парламенті за випадковим, напевно, збігом обставин, не вистачало голосів у "Слуги народу".

"Депутатів просто не було в парламенті. Ці депутати теж поїхали. Виїхали вони тому, що подумали, що, можливо, будуть якісь військові дії", – заявив він.

На запитання, звідки у нього інформація, що депутати поїхали саме з цього мотиву, Дмитрук відповів:

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"Моя суб'єктивна думка, що частина народних депутатів поїхала саме з цієї причини, і у "Слуги народу" катастрофічно не вистачало голосів. Саме тому перенесли засідання аж на 15 лютого. При тому, що до цього ми 35 днів також були відсутні на робочих місцях". Ми два дні попрацювали, "Слуга народу" побачила, що голосів не вистачає і закрили цю історію".

Ще одна несподівана версія карантину

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк стверджує, що карантин був оголошений через фактичний розпад парламентської монобільшості.

"Щодо карантину – не вірте, що ця історія пов'язана виключно з тим, що у нас багато колег хворіють. Насправді багато, і бажаю всім здоров'я, але головна причина – у них немає монобільшості... У них не вистачало своїх голосів для, не скажу, що важливих для України законів, але важливих для Офісу президента", – пояснив депутат.

За словами Железняка, карантин був оголошений "з метою того, щоб якось зберегти обличчя й не виставляти до зали Верховної Ради закони, знаючи, що вони будуть провалені".

Рада пішла на карантин

Верховна Рада через спалах коронавірусу вирішила перенести пленарні засідання на середину лютого. Таке рішення на засіданні парламенту 27 січня підтримали 233 народні депутати.

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14 лютого депутати проведуть погоджувальну раду, а на 15-18 лютого заплановано пленарні засідання.

У фракції "Слуга народу" пояснюють карантин тим, що на коронавірус захворіли вже десятки нардепів. Станом на 27 січня у фракції "Слуга народу" COVID-19 був виявлений у 23 депутатів.

Представники опозиції не підтримали ініціативу "слуг народу". На їхню думку, в Україні є багато питань, які потребують реакції парламенту.

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