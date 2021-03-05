Депутати оскаржили в КСУ призначення Шкарлета міністром освіти

До Конституційного Суду надійшло подання від 46 народних депутатів, у якому вони оскаржили конституційність постанови Верховної Ради про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба КСУ.

Автори подання стверджують, що голосування за його призначення відбулося з порушенням встановленої Конституцією України процедури.

В тренді Позбавити ОАСК повноважень: які скандали тягнуться за Київським адмінсудом

Депутати вказують, що було зафіксовано "кнопкодавство" (неперсональное голосування) при голосуванні за постанову про призначення Шкарлета 17 грудня 2020 року. Завдяки цьому вдалося набрати необхідний мінімум у 226 голосів для прийняття рішення. Якби не це "кнопкодавство", то Шкарлет не був би призначений.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в січні прокуратура почала розслідування через "кнопкодавство" при призначенні Шкарлета. Кримінальне провадження відкрили за статтею 364-2 – зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Пізніше генпрокурор Ірина Венедіктова пояснила проблему слідства.

Відео: Сьогодні

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама