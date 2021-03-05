Депутати оскаржили в КСУ призначення Шкарлета міністром освіти

До Конституційного Суду надійшло подання від 46 народних депутатів, у якому вони оскаржили конституційність постанови Верховної Ради про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.
Про це повідомляє пресслужба КСУ.
Автори подання стверджують, що голосування за його призначення відбулося з порушенням встановленої Конституцією України процедури.
Депутати вказують, що було зафіксовано "кнопкодавство" (неперсональное голосування) при голосуванні за постанову про призначення Шкарлета 17 грудня 2020 року. Завдяки цьому вдалося набрати необхідний мінімум у 226 голосів для прийняття рішення. Якби не це "кнопкодавство", то Шкарлет не був би призначений.
Як повідомляли новини "Сьогодні", в січні прокуратура почала розслідування через "кнопкодавство" при призначенні Шкарлета. Кримінальне провадження відкрили за статтею 364-2 – зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Пізніше генпрокурор Ірина Венедіктова пояснила проблему слідства.
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