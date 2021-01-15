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  1. Політика

Депутатів стане менше? У Раді оцінили ймовірність скорочення до 300

15 січня, 12:16

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Законопроект Зеленського пропонує ще і зобов'язати депутатів володіти українською мовою

Правовий комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №1017 про скорочення кількості депутатівв парламенті і пропонує прийняти його в цілому. А ось глава фракції "Голос" Ярослав Железняк вважає, що в парламенті не набереться достатньо голосів для прийняття закону.

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Про це він написав у Telegram.

Йдеться про законопроект щодо внесення змін до статті 76 і 77 Конституції України про зменшення конституційного складу Верховної Ради і закріплення пропорційної виборчої системи.

Документ передбачає:

  • зменшення складу Ради до 300 депутатів (зараз – 450, якщо рахувати з окупованими територіями);
  • введення обов'язкового володіння державною мовою;
  • закріпити пропорційну виборчу систему на парламентських виборах.

Однак у Раді не бачать перспектив президентського законопроекту.

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"У такій редакції необхідних 300 голосів для голосування за нього немає і не буде. Ні в коаліції, ні в опозиції", – заявив Ярослав Железняк.

Відзначимо, напередодні ми писали про те, що "Слуга народу" втрачає силу в Раді, оскільки на сьогоднішній день у монобільшості не набирається навіть звичайного мінімуму в 226 голосів для прийняття законів, не кажучи вже про конституційні 300.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Верховна Рада попередньо схвалила скорочення кількості депутатів ще в лютому, ледь подолавши необхідний мінімум у 226 голосів. Після цього Конституційний Суд теж дав позитивний висновок документу, визнавши його конституційним. Читайте про це детальніше в нашому матеріалі, чи вийде зменшити число депутатів до 300.

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Верховна Рада депутати Ярослав Железняк

Джерело: Сьогодні

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