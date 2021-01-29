Депутатів буде менше: Зеленський про зменшення складу Ради до 300

Для прийняття цього історичного законопроекту потрібно не менше 300 голосів

Президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів прийняти закон про зменшення чисельності складу Верховної Ради. Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Депутатів буде менше: не 450, а 300. Цей закон на черзі, ми також це обіцяли і повинні це зробити", – сказав він.

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Зеленський нагадав, що для ухвалення цього закону в Раді необхідно мінімум 300 голосів народних депутатів.

"Цікаво, хто приєднається до фракції "Слуга народу", щоб це рішення стало можливим?" – зазначив президент.

Він нагадав, що раніше всі фракції виступали за скорочення депутатів, а як буде на ділі? Зеленський закликав українців "стежити за поіменним голосуванням за цей закон".

Відео: Телеграм/Зеленський

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №1017і рекомендував депутатам прийняти його в другому читанні.

У лютому 2020 року Верховна Рада попередньо схвалила скорочення кількості депутатів ще в лютому, ледь подолавши необхідний мінімум у 226 голосів. Після цього Конституційний Суд теж дав позитивний висновок документу, визнавши його конституційним. Читайте про це детальніше в нашому матеріалі, чи вийде зменшити число депутатів до 300.

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