Депутатів буде менше: Зеленський про зменшення складу Ради до 300

Президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів прийняти закон про зменшення чисельності складу Верховної Ради. Про це він сказав у своєму відеозверненні.
"Депутатів буде менше: не 450, а 300. Цей закон на черзі, ми також це обіцяли і повинні це зробити", – сказав він.
Зеленський нагадав, що для ухвалення цього закону в Раді необхідно мінімум 300 голосів народних депутатів.
"Цікаво, хто приєднається до фракції "Слуга народу", щоб це рішення стало можливим?" – зазначив президент.
Він нагадав, що раніше всі фракції виступали за скорочення депутатів, а як буде на ділі? Зеленський закликав українців "стежити за поіменним голосуванням за цей закон".
Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №1017і рекомендував депутатам прийняти його в другому читанні.
У лютому 2020 року Верховна Рада попередньо схвалила скорочення кількості депутатів ще в лютому, ледь подолавши необхідний мінімум у 226 голосів. Після цього Конституційний Суд теж дав позитивний висновок документу, визнавши його конституційним. Читайте про це детальніше в нашому матеріалі, чи вийде зменшити число депутатів до 300.
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