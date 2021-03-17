Депутат Ради вдруге заразилася коронавірусом

Народний депутат Ганна Скороход через майже рік знову заразилася коронавірусом. Про це повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

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"Депутат групи "За майбутнє" (колишня "слуга народу") Ганна Скороход захворіла коронавірусом вдруге", – написав він.

Фото: facebook.com/A.Skorokhod

Відзначимо, що сьогодні депутати навіть просили закрити Раду на карантин через те, що 16 березня в сесійній залі перебував коронавірусний нардеп. Судячи з усього, мова саме про Скороход.

Нагадаємо, уперше Скороход підхопила "корону" рік тому – про це стало відомо 28 березня 2020 року. За її словами, в перший день хвороби у неї була температура 38, ломота в тілі і дуже боліла голова. Нардеп вирішила перевіритися і поїхала в поліклініку. Але з огляду на проблеми з тестами на початку епідемії, у неї виникли там проблеми. Скороход розповіла, як домоглася тесту на COVID-19.

Але на цьому біди не закінчилися. Через тиждень у немовляти Ганни Скороход підтвердили коронавірус. Також вона розповіла, що на 15-й день хвороби її стан не покращився.

Відео: Сьогодні

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