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Оце помилився! Депутат від ОПЗЖ зганьбився через Крим (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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26 січня, 14:40
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У СБУ прокоментували висловлювання депутата Штеймана
Денис Штейман. Фото: колаж "Сьогодні"
Денис Штейман. Фото: колаж "Сьогодні"

Депутат Ізюмської міської ради на Харківщині від "Опозиційної платформи – За життя" Денис Штейман заявив, що тимчасово окупований Крим належить тому, чий прапор там висить.

Відповідне відео опублікували у місцевому Telegram-каналі Труха Харків.

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На відео у депутата запитують: "Депутате Штейман, а чий Крим, скажіть мені, будь ласка?", у відповідь той каже: "Чий там прапор висить, того й Крим".

Через кілька годин у Мережі з'явилося відео зі спростуванням від Штеймана. Він заявив, що його колеги зробили провокацію, підрізали ролик та виклали лише його окремі частини.

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Депутат також заявив, що на території півострова висить російський окупаційний прапор, а сам він завжди вважав, що Крим є українським. За його словами, це його чітка позиція, яку він не змінює.

Що кажуть у СБУ?

Виданню Об'єктив в СБУ в Харківській області прокоментували інцидент.

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"З'явилося друге відео Штеймана, де він цурається своїх слів. Якщо буде звернення та буде надана доказова база – що в діях особи є склад злочину і вона підпадає під санкції статей, що належать до нашої компетенції, – з нашого боку буде реакція негайна", – йдеться у повідомленні.

Чим ще відзначився Штейман?

Депутат Штейман неодноразово потрапляв до різноманітних скандалів. Так, поліція Харківської області 31 серпня 2021 року оголосила йому про підозру у перешкоджанні журналістській діяльності. Інцидент стався 24 лютого під час сесії Ізюмської міської ради. Депутат вихопив із рук директора "Радіо Ізюм" Ольги Говтви мобільний телефон, за допомогою якого вона знімала сесію, та кинув його на стіл.

Також він намагався зірвати сесію міськради – кричав на чиновників у гучномовець. За кілька хвилин криків до чиновника підійшли поліцейські і зупинили його.

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