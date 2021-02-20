День пам'яті Героїв Небесної Сотні: як Україна вшановує загиблих на Майдані (фото і відео)

У суботу, 20 лютого, в Україні вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні, загиблих 18-20 лютого 2014 року під час Революції Гідності. Лідери держави, провідні політики та відомі особи висловлюють слова подяки загиблим при відстоюванні європейських цінностей.

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У центрі Києва проходять траурні заходи. Так, зранку біля каплиці на алеї героїв Небесної Сотні відбулася панахида, яку провів верховний архієпископ Києво-Галицький і глава УГКЦ, Блаженніший Святослав (Шевчук). Після панахиди відбулося покладання квітів та запалення свічок, повідомляють Букви.

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В урочистих заходах також взяв участь патріарх Православної церкви України Філарет:

Вшанувати пам'ять загиблих на Майдані і Інститутській (нині – Героїв Небесної Сотні) прийшли і співробітники Національної поліції:

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Президент Володимир Зеленський заявив, що 2021 року в Києві нарешті почнуться проєктувально-будівельні роботи зі створення Музею Революції Гідності.

"Україна повинна належним чином вшанувати пам'ять трагічних подій 2013-2014 років. На згадку про загиблих і на знак подяки Героям Майдану. Це пріоритетне завдання для країни, втілення якої буде реалізовано в ряді подальших стратегічних кроків", – підкреслив Зеленський.

Так, президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою в Києві вшанували подвиг учасників Революції Гідності і поставили лампадки біля меморіалу загиблим героям.

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"Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані. Ми не маємо права не з'ясувати імена всіх винних у цьому. Ми не маємо права не побудувати саме ту країну, за яку вони віддали свої життя. Вічна пам'ять усім, хто загинув за майбутнє України", – сказав глава держави.

П'ятий президент (2014-2019) України Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook також вшанував пам'ять тих, хто "мав вогонь в серці" та під захистом дерев'яних щитів і озброєний лише камінням вийшов проти снайперських куль. Тих, хто загинув, щоб ми могли самі вирішувати, як жити на власній вільній землі.

"Зараз, коли ворожа п'ята колона всередині України знову штовхає нас в обійми одвічного ворога, особливо важливо не забувати ціну Свободи і Гідності!" – підкреслив колишній глава держави.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Революція Гідності стала визначальною історичною подією для України і ключовим елементом держави. Вона визначила незворотність європейського шляху України. А Герої Небесної Сотні стали уособленням мужності і самовідданості, яким ми повинні бути вдячні за свободу .

Колишній глава українського уряду (2016-2019) Володимир Гройсман закликав схилити голови перед мужністю і самовідданістю Героїв Небесної Сотні.

А співголова парламентської фракції "Європейської солідарності" Ірина Геращенко нагадала в Facebook, як 7 років тому Верховна Рада змогла знайти політичне рішення, зупинити кровопролиття і взяти на себе відповідальність за країну.

Крім того, в Мережі з'явилися колажі з зображенням облич загиблих 18-20 лютого:

Згідно з офіційними даними, загалом протягом 18-20 лютого загинули 73 протестувальників і 11 правоохоронців, понад 600 осіб отримали поранення. 20 лютого стало найтрагічнішим днем тих часів, оскільки цього дня загинули 50 учасників протесту.

Раніше ми писали, що в Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні помолилися за загиблих під час Революції Гідності.

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