Справа вагнерівців: Порошенко кличуть до Ради, а Зеленського точно не буде

Порошенко і Зеленський не перетнуться у Раді. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Тимчасова слідча комісія з розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України взялася за зрив спецоперації щодо "вагнерівців". На її засідання хочуть викликати п'ятого президента Петра Порошенка, а ось чинний глава держави туди не прийде – його не мають права викликати.
Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.
На ТСК кличуть Порошенка
Голова Комісії нардеп Мар'яна Безугла повідомила, що члени ТСК вирішили запросити на засідання Порошенка.
"У нас була дискусія, як оформити запрошення (воно якраз доопрацьовується) – вказати відкритий або закритий формат засідання, або щоб він (Порошенко) сам вибирав. Члени ТСК вирішили вибрати закритий, щоб уникнути політизації процесу. Хоча запрошення ще готується, Порошенко вже публічно поставив умову: прийде, якщо розглядатиметься питання "вагнерівців". Його вимога включити цю справу до порядку денного комісії, його якраз по ньому і запрошують... Розгляд відбувається хронологічно і обов'язково дійде до етапу можливого зриву операції, але спочатку нам треба встановити, чи така операція взагалі мала місце, коли і за яких умов", – сказала вона.
Зеленський туди не прийде
Також Порошенко вимагає викликати туди Зеленського, але, як виявилося, – це неможливо,
"Порошенко заявив, що прийде, якщо на комісії дасть свідчення і Зеленський. Згідно з чинним законодавством, ми не маємо права викликати президента. Він є недоторканною особою. Тут справа не у прізвищах. Якби президентом зараз був Петро Олексійович, ми теж не могли б його викликати на ТСК. Вибачте, це ж не "стадіон, так стадіон", не дебати", – підкреслила Безугла.
Що хочуть почути на ТСК
Від Порошенка хочуть почути, чи дійсно він ініціював спецоперацію щодо "вагнерівців".
"Треба почати з 2018 року. Далі ми вже йтимемо за хронологією. Заслухаємо і Василя Бурбу (ексголову ГУР. – Ред.), якщо він погодиться, тощо. Як рухатися вперед, якщо не отримати відповідь на запитання, чи була така операція? При всій повазі, інформація у ЗМІ – це не підтвердження. Повинні бути відповідні документи або заяви під протокол одного з вищих посадових осіб, яка була уповноважена приймати рішення і несла за це відповідальність", – додала депутат.
Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав "вигаданою" історію про спецоперацію із затриманням бійців приватної військової компанії "Вагнер", яку нібито планували українські спецслужби.