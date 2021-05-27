Справа про землю в Криму закрита: суд виніс несподіване рішення щодо Тупицького

Антикорупціонери виписали ексглаві КСУ три протоколи про адміністративні правопорушення, але все було даремно

Олександр Тупицький. Фото: ccu.gov.ua

Голосіївський районний суд Києва закрив провадження за трьома протоколами про адміністративні правопорушення стосовно ексголови Конституційного Суду Олександра Тупицького. Про це розповів керівник апарату суду Артем Щербак.

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Суд закрив провадження "у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення" за двома протоколами про конфлікт інтересів і ще по одному про недостовірне декларування.

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Що це за протоколи і в чому звинувачували Тупицького

Конфлікт інтересів та ДБР. 9 березня у КСУ надійшло звернення ДБР про вчинення Тупицьким дисциплінарного проступку – йдеться про скликання зборів суддів КСУ, хоча він був відсторонений від виконання обов'язків указом президента.

Заступник голови КСУ Сергій Головатий, який тимчасово виконує обов'язки Тупицького, скликав спеціальне пленарне засідання для направлення звернення ДБР на розгляд Постійної комісії з питань регламенту та етики КСУ. А ось Тупицький, незважаючи на своє відсторонення, незаконно видав розпорядження про скасування скликання Головатим спеціального засідання і призначив його на іншу дату. Маючи реальний конфлікт інтересів, Тупицький не сповістив про це суд.

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Земля в Криму і скандальне голосування в КСУ. 1 жовтня 2020 року Нацагентство з питань запобігання корупції (НЗК) направило тоді ще голові КСУ запит з проханням пояснити, чому він не вказав у декларації свою ділянку в Криму, яку він отримав за законодавством Росії. За це він мав отримати адмінпротокол.

А вже 27 жовтня Тупицький голосував за рішення, в якому визнавалося неконституційним право НАЗК складати адмінпротоколи. У такий спосіб Олександр Тупицький вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів

Як повідомляли новини "Сьогодні", тим часом у суд вже передали кримінальне провадження проти Тупицького – його звинувачують у підкупі свідка і дачі неправдивих свідчень.