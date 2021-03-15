Справа на 8 мільярдів: Екс-главу ПриватБанку Дубілета підозрюють у розкраданні чималої суми

У справі проходять заступник голови правління і начальник департаменту міжбанківських операцій

Офіс генпрокурора підозрює колишнє керівництво недержавного ПриватБанку у розкраданні 8 мільярдів гривень 2016 року.

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Про це генпрокурор Ірина Венедіктова повідомляє на свої сторінці у Facebook.

За її словами, детективи та прокурори підозрюють голову правління у скоєнні цього злочину.

Венедіктова нагадала, що 2015 року НБУ перевірив 20 найбільших банків України, і в тому числі ПриватБанк, і з'ясував, що необхідна сума докапіталізації банку становить 113,1 млрд грн.

У грудні 2016-го колишні власники банку звернулися з листом до прем'єра з проханням прийняти позитивне рішення силами КМУ про придбання акцій ПриватБанку державою.

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"Голова правління, заступник голови правління-керівник казначейства банку та начальник департаменту міжбанківських операцій казначейства банку добре розуміли, що контроль над коштами банку найближчим часом буде втрачено", – пише Венедіктова.

За її словами, суть злочинного плану посадовців зводилася до розтрати коштів банку, тому вони прийняли рішення про незаконне списання грошових зобов'язань іноземних товариств перед банком і за рахунок коштів цього ж банку.

Саме тому Венедіктова взяла на себе відповідальність санкціонувати ще три підозри колишнім посадовим особам ПриватБанку.

Генпрокурор не вказала імен підозрюваних, але відомо, що головою правління ПриватБанку до націоналізації 2016 року був Олександр Дубілет, а посаду заступника голови правління – керівника казначейства займала Людмила Шмальченко.

Нагадаємо, колишній перший заступник голови правління ПриватБанку Володимир Яценко вніс 52 млн грн застави і звільнений з-під варти. Його було затримано у справі про розтрату 136,89 млн гривень.

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Крім Яценка, у справі ПриватБанку проходять Олександр Дубілет та начальниця департаменту фінансового менеджменту Олена Бичихіна.

Всі подробиці в спецтемі Націоналізація ПриватБанку

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