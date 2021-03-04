Справа йде до суду. НАБУ завершило розслідування щодо нардепа Юрченко

Підозрюваний вимагав хабаря у 200 тисяч доларів за вирішення питання

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування кримінальної провадження, в якому нардеп Олександр Юрченко підозрюється у вимаганні хабаря, і відкрило матеріали справи, щоб він з ними ознайомився.

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Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

У чому підозрюють нардепа

Влітку 2020 року НАБУ дізналося про організовану групу, яка за гроші за допомогою народних депутатів пропонувала "вирішити питання". Для розкриття зловмисників була розроблена ціла спецоперація з детективом під прикриттям.

Агент НАБУ представився представником іноземної промислової компанії. Він повідомив одному з учасників угруповання, що умовою інвестування в Україні є прийняття ряду законодавчих ініціатив у Верховній Раді для нормальної діяльності "компанії".

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Після цього посередник познайомив агента з народним депутатом Юрченко. Політик за рішення вищезгаданого питання попросив передати йому через посередника хабар у сумі 13 тис. дол. за внесення пропозицій до законопроекту "Про управління відходами" і надалі ще 200 тис. дол. для підкупу народних депутатів – членів відповідного комітету Верховної Ради.

На початку серпня детектив передав першу частину хабаря і в кінці місяця планувалася друга частина, ось тільки підозрювані дізналися про операцію НАБУ і її довелося згорнути.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 17 вересня 2020 року Юрченко повідомили про підозру. Також Вищий антикорупційний суд прийняв рішення накласти арешт на майно депутата. 21 вересня суд дозволив заарештувати його, але вже 25-го він вийшов з СІЗО.

Відео: НАБУ

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