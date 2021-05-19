Справа Чауса: чому екссуддю двічі викрали і чим він небезпечний для Порошенка

Колишній київський суддя Микола Чаус, якого в березні викрали і вивезли з Молдови, раптово з'явився, показавшись громадськості. У своєму Telegram-каналі Чаус опублікував відео, в якому розповів, що його дійсно викрали, але не тепер, а ще 2016 року.

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"Я готовий надати правоохоронним органам всю інформацію про людей, які викрали і утримували мене з 2016 року. Але це дуже (!) впливові люди, і тому я змушений вимагати від наших правоохоронних органів гарантій безпеки", – йдеться в підписі до ролика.

Чаус каже, що перебуває в повній безпеці і з ним все добре. "Мої кінцівки на місці, і щелепа без видимих пошкоджень. У даний час не можу повідомити про своє місце перебування, тому що багато хто намагається спекулювати на моєму нібито викраденні. Кому це вигідно? Можна тільки здогадуватися", – зазначив екссуддя.

За словами Чауса, люди, які його викрали в 2016 році, залякували його розправою, змушуючи бути поза домом. "Люди, причетні до цього, боялися і бояться, що я повернуся і почну говорити. Дякую моїм друзям, які допомогли мені уникнути цієї в'язниці і вірної смерті", – підсумував він, додавши, що найближчим часом має намір з'явитися в Україні і дати відповіді на всі питання, які цікавлять суспільство, НАБУ і ДБР.

Хто такий Чаус і до чого тут Порошенко

У 2016 році суддю Дніпровського суду Києва Миколу Чауса затримали на хабарі в 150 тисяч доларів, які він закопав у себе на городі в трилітрових банках. Гроші суддя нібито отримав за призначення умовного строку для жінки, обвинуваченої в торгівлі наркотиками. Поки тривало слідство, суддя зник з України і пізніше з'явився в Молдові.

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За словами екснардепа Олександра Онищенка, Чауса таємно вивезли з України "смотрящий" за судовою системою Олександр Грановський і співробітники служби безпеки президента та ГУР за наказом Петра Порошенка. За деякими даними, Чаус проживав у бізнес-партнера Порошенка – молдавського олігарха Влада Плахотнюка.

Чаус занадто багато знає

Як розповів "Сьогодні" глава Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, версія про організацію вивезення з України Чауса Петром Порошенком видається цілком правдоподібною, оскільки Чауса називали "кишеньковим суддею" п'ятого президента України і головним фальсифікатором судових справ у країні. Відповідно, він "занадто багато знає" і може стати важливим свідком проти ексгаранта.

"Чаус занадто багато знає про справи Порошенка. Інших осіб, зацікавлених в його зникненні, не було. Цікаво, що Порошенко ніяк не коментував ці чутки", – говорить "Сьогодні" Фесенко.

Спроби екстрадиції і нове викрадення

З 2016 року суддя Чаус перебуває в міжнародному розшуку. Тим часом у Молдові почалися судові засідання щодо його екстрадиції. Чаус просив політичного притулку в президента Ігоря Додона, звертався з цим же питанням до Верховного суду, але всюди отримав відмову. У березні 2021-го поновилися судові слухання про екстрадицію Чауса в Україну, а 3 квітня стало відомо, що екссуддю викрали в Кишиневі.

МВС Молдови звинуватило у викраденні громадян України. Спочатку експерти припускали, що Чауса могли викрасти люди Порошенка і Грановського, щоб не допустити його видачі в Україну. Однак пізніше з'явилися дані, що до зникнення екссудді причетні співробітники Головного управління розвідки Міноборони України. Журналісти опублікували їхні імена і фотографії паспортів, за якими група прибула в Молдову. Одного з викрадачів влада Молдови нещодавно затримала. Також правоохоронці встановили, що Чауса могли вивезти на машині з українськими дипломатичними номерами.

Опозиція в Молдові відразу почала критикувати президента Маю Санду, підозрюючи, що операція була узгоджена між нею і президентом України Зеленським. Зі свого боку представники України заперечували свою участь і називали скандал "російської провокацією".

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За даними ЗМІ, Микола Чаус вже в Україні. Його викрали співробітники ГУР і тримають на одному з об'єктів розвідки. Також журналісти повідомляють, що під час викрадення суддю сильно побили і тому він записав своє перше відео через лише місяць після зникнення і демонстративно заявив, що цілий і неушкоджений.

Угода з владою

Можна припустити, що колишній суддя погодився співпрацювати з українською владою, а також давати показання проти Порошенка і випустив подібне звернення під контролем тих, хто його викрадав.

Про це саме повідомляє адвокат Миколи Чауса Ростислав Кравець на своїй сторінці в Facebook. Юрист припускає, що відеозвернення екссудді записано під тиском.

"Поява такого відеозвернення значить, що Чаус не на волі. Його контролюють якісь особи, і, найімовірніше, історія з причетністю до його викрадення з Молдови українських спецслужб підтверджується. По-перше, видно, що Чаус читає своє звернення з папірця. Якщо людина говорить від себе, вона буде спотикатися, проявляти якусь міміку. А тут Чаус сидить рівно і просто зачитує текст", – зазначає Кравець.

Як він вважає, спроба Чауса довести, що з Молдови його ніхто не викрадав, видається непереконливою. "На мою думку, Чаус в Україні та під контролем спецслужб. Про що говорить сам факт появи цього відеозвернення", – резюмує Кравець.

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Політолог Володимир Фесенко припускає ймовірність того, що Чауса з Молдови вивезли люди, які мають стосунок до українських спецслужб.

"Дивно, що таким чином. Викрадення чи імітація викрадення. І це тоді, коли вже майже домовилися про правову екстрадицію з Молдови", – говорить він.

Як зазначає експерт, у українських спецслужб все частіше проявляється схильність до екстравагантних операцій у стилі Джеймса Бонда. "Постійні стеження, прослуховування, проникнення спецагентів. Ян Флемінг позаздрив би", – говорить Фесенко.

Чим небезпечний Чаус для Порошенка?

Фесенко водночас передбачає, що спецслужби могли піти на такий крок заради безпеки колишнього судді і майбутнього цінного свідка. "Якщо Чаус заговорить, Порошенка чекають юридичні наслідки", – пояснює політолог.

Директор Українського інституту політики Руслан Бортник упевнений: якщо Чаус дасть свідчення, Порошенка можуть звинуватити в корупції.

"Свого часу Чаус приймав судові рішення на користь Порошенка щодо розділу енергетичних компаній, які відбирали у Ріната Ахметова. Ці рішення знайшли в нього на столі під час обшуку. Чаус був "кишеньковим" суддею Порошенка і дуже багато знає про його економічні махінації. Саме цим він і небезпечний для експрезидента. Думаю, цінного свідка екстрено вивезли з Молдови, побоюючись за його життя", – каже "Сьогодні" Бортник.

Колишнім президентом також може зацікавитися НАБУ через вивезення з країни фігуранта справи, яку воно вело. Про це "Сьогодні" говорить політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

"Відомо, що Чауса, на якого НАБУ завело справу, в 2016 році викрали за наказом Порошенка і сховали в Молдові. Якби тоді Чаус "розколовся", був би скандал і, можливо, дострокові вибори президента. Тепер, як мінімум, Порошенко загрожує відповідальність за приховування свідка. А якщо Чаус заговорить, то можуть з'явитися й інші статті Кримінального кодексу", – говорить Карасьов.

Нагадаємо, 3 квітня в центрі молдавської столиці відбулося викрадення судді Миколи Чауса, який втік з України і оголошений в міжнародний розшук.

В СБУ зауважили викрадення Чауса і відкрили справу.