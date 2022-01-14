"Дідові зовсім погано": у Путіна почалися серйозні проблеми з пам'яттю – відео

Президент Росії Володимир Путін вкотре не зміг правильно вимовити ім'я глави Казахстану Касим-Жомарта Токаєва. Подібний інцидент відбувається вже втрете. Про це в Twitter написав мережі блогер Рустем Адагамов та опублікував відео чергового ляпу.
Путін ніяк не запам'ятає ім'я Токаєва
На зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу, де обговорювалося виведення військ ОДКБ з Казахстану, господар Кремля виголосив ім'я президента Казахстану як Ксажим Скемільєвич замість Касим-Жомарт.
Звертаючись до Шойгу, Путін зазначив, що миротворці відіграли "дуже важливу роль у стабілізації ситуації в Казахстані". При цьому він зазначив, що таку оцінку дав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, проте виголосити ім'я та по батькові казахстанського колеги голова вкотре не зміг.
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"Це оцінка самого президента Казахстану Ксм-Жм Кемеловича Токаєва", – сказав Путін.
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Примітно, що фрагмент із обмовкою вирізали з ефірів федеральних каналів.
Днями від нього вже "постраждав" Токаєв
На онлайн-засіданні лідерів країн Організації договору про колективну безпеку виступаючи у прямому ефірі, президента РФ Володимир Путін не зміг правильно назвати ім'я президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва .
Путін доводить Мережу до сліз
Під постом блогера користувачі почали залишати коментарі до відео та висміяли Путіна.
"Напишіть вже йому на папірці хтось великими літерами імені президента Казахстану. Пєсков, ау!", – написав Адагамов.
Також публікацію прокоментував Михайло Хородковський. Він порадив не сміятися з інших європейських лідерів, а почати з себе.
"Путін не зміг запам'ятати ім'я президента Казахстану. Замість Касим-Жомарта він підтримав якогось "Кемела Жомартовича". Як там пропаганда? Ще сміється з Байдена та його "деменції"?", – написав він.
Один користувач припустив, що Путін у такий спосіб демонструє неповагу до казахського лідера.
"У Путіна є вже готовий шаблон; Гей ти! Що ти там хрюкнув?!", – прокоментував він ляп президента РФ.
Хтось припустив, що російський лідер втрачає навички.
"Чекіст втрачає хватку", – йдеться у коментарі до посту.
Ще один користувач зазначив, що президент РФ ставиться зневажливо до казахського лідера.
"Це меседж: "Мені начхати як тебе звуть", – написав він.
Користувачі мікроблогу припустили, що у господаря Кремля проблеми зі здоров'ям і він почав забувати.
"А чи не старечий маразм... чи пан Альцгеймер прокрадається?"
"Путін ніяк не може запам'ятати ім'я президента Казахстану і вже вдруге вимовляє невиразний набір букв. Дід зовсім поганий", – йдеться у коментарі.
Хтось порівняв його з Леонідом Іллічем Брежнєвим.
"Кемел Жомартович уже став Ксажим Скемільевичем. До "сиськимасиськи" дорогого Леоніда Ілліча залишився останній крок. Заберіть у нього кнопку!", – написав користувач мікроблог.
Конфузи господаря Кремля
- Путін уже не вперше забуває ім'я Токаєва. Зокрема, на прес-конференції у грудні 2021 року він назвав його просто "новим президентом" Казахстану. Хоча Токаєв очолив республіку у 2019 році .
- У жовтні 2020 року Путін під час офіційного візиту до Сочі тодішнього президента Киргизстану Сооронбая Женбекова назвав його Шаріманом.
- 2019 року Путін підійшов до урни, щоб вкинути свій бюлетень, але з першого разу в нього нічого не вийшло. Урна "виплюнула" бюлетень назад , А механічний голос сказав: "Бюлетень невстановленої форми".
- У грудні під час прес-конференції глава РФ просто не назвав ім'я президента Казахстану, але згадав ім'я та прізвище його попередника Нурсултана Назарбаєва.