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"Дідові зовсім погано": у Путіна почалися серйозні проблеми з пам'яттю – відео

Наталія Магдик Наталія Магдик
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14 січня, 17:36
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Путін виголосив ім'я президента Казахстану як Ксажим Скемільєвич замість Касим-Жомарт
Путін "не подужав" ім'я свого казахстанського колеги
Путін "не подужав" ім'я свого казахстанського колеги / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін вкотре не зміг правильно вимовити ім'я глави Казахстану Касим-Жомарта Токаєва. Подібний інцидент відбувається вже втрете. Про це в Twitter написав мережі блогер Рустем Адагамов та опублікував відео чергового ляпу.

Путін ніяк не запам'ятає ім'я Токаєва

На зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу, де обговорювалося виведення військ ОДКБ з Казахстану, господар Кремля виголосив ім'я президента Казахстану як Ксажим Скемільєвич замість Касим-Жомарт.

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Звертаючись до Шойгу, Путін зазначив, що миротворці відіграли "дуже важливу роль у стабілізації ситуації в Казахстані". При цьому він зазначив, що таку оцінку дав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, проте виголосити ім'я та по батькові казахстанського колеги голова вкотре не зміг.

"Це оцінка самого президента Казахстану Ксм-Жм Кемеловича Токаєва", – сказав Путін.

Примітно, що фрагмент із обмовкою вирізали з ефірів федеральних каналів.

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Днями від нього вже "постраждав" Токаєв

На онлайн-засіданні лідерів країн Організації договору про колективну безпеку виступаючи у прямому ефірі, президента РФ Володимир Путін не зміг правильно назвати ім'я президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва .

Путін доводить Мережу до сліз

Під постом блогера користувачі почали залишати коментарі до відео та висміяли Путіна.

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"Напишіть вже йому на папірці хтось великими літерами імені президента Казахстану. Пєсков, ау!", – написав Адагамов.

Також публікацію прокоментував Михайло Хородковський. Він порадив не сміятися з інших європейських лідерів, а почати з себе.

"Путін не зміг запам'ятати ім'я президента Казахстану. Замість Касим-Жомарта він підтримав якогось "Кемела Жомартовича". Як там пропаганда? Ще сміється з Байдена та його "деменції"?", – написав він.

Один користувач припустив, що Путін у такий спосіб демонструє неповагу до казахського лідера.

"У Путіна є вже готовий шаблон; Гей ти! Що ти там хрюкнув?!", – прокоментував він ляп президента РФ.

Хтось припустив, що російський лідер втрачає навички.

"Чекіст втрачає хватку", – йдеться у коментарі до посту.

Ще один користувач зазначив, що президент РФ ставиться зневажливо до казахського лідера.

"Це меседж: "Мені начхати як тебе звуть", – написав він.

Користувачі мікроблогу припустили, що у господаря Кремля проблеми зі здоров'ям і він почав забувати.

"А чи не старечий маразм... чи пан Альцгеймер прокрадається?"

"Путін ніяк не може запам'ятати ім'я президента Казахстану і вже вдруге вимовляє невиразний набір букв. Дід зовсім поганий", – йдеться у коментарі.

Хтось порівняв його з Леонідом Іллічем Брежнєвим.

"Кемел Жомартович уже став Ксажим Скемільевичем. До "сиськимасиськи" дорогого Леоніда Ілліча залишився останній крок. Заберіть у нього кнопку!", – написав користувач мікроблог.

Конфузи господаря Кремля

  • Путін уже не вперше забуває ім'я Токаєва. Зокрема, на прес-конференції у грудні 2021 року він назвав його просто "новим президентом" Казахстану. Хоча Токаєв очолив республіку у 2019 році .
  • У жовтні 2020 року Путін під час офіційного візиту до Сочі тодішнього президента Киргизстану Сооронбая Женбекова назвав його Шаріманом.
  • 2019 року Путін підійшов до урни, щоб вкинути свій бюлетень, але з першого разу в нього нічого не вийшло. Урна "виплюнула" бюлетень назад , А механічний голос сказав: "Бюлетень невстановленої форми".
  • У грудні під час прес-конференції глава РФ просто не назвав ім'я президента Казахстану, але згадав ім'я та прізвище його попередника Нурсултана Назарбаєва.

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