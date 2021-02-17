Русский
$ 27,83
33,77
  1. Політика

Дайте Бандері "Героя України". Львівська облрада звернулася до Зеленського

17 лютого, 09:54

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У 2010 році суд скасував указ Ющенка про надання Бандері звання Героя України

Львівська обласна рада звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням повернути Степану Бандері звання Героя України, тим самим відновити історичну справедливість.

Реклама

Відповідне рішення було прийнято на сесії облради.

Депутати вважають, що рішення Донецького окружного адміністративного суду від 2010 року, який скасував указ президента України про присвоєння звання Героя України, було політизованим. Підставою було те, що указ був виданий з порушенням норм, адже Бандера не був громадянином України.

У зверненні йдеться про те, що Бандера є символом епохи боротьби України за свою державність, що проти нього працювала вся міць пропагандистської машини СРСР, а зараз – пропаганда Росії.

Львівська облрада

Депутати закликали президента та Верховну Раду дозволити присвоювати звання Герой України особам, які не мають або які не мали українського громадянства.

В тренді
Чекаємо Кубань в Україні. Депутати яскраво "потролили" Росію (фото)
Реклама

"Закликаємо президента України надати Степану Бандері звання Героя України", – йдеться у заяві Львівської облради.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 11 лютого суд скасував перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандериу Києві, що викликало резонанс.

А раніше сам Зеленський розповідав про своє ставлення до Бандери. При цьому він згадав найвідомішого українського гетьмана, а також першого президента незалежної України.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Степан Бандера Володимир Зеленський львівська облрада Герой України

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Рівень жіночої общаги". Геращенко пішла з прямого ефіру через сексизм від Арестовича (відео)Влада
"Готуємо документи": Данілов підняв завісу над закритим засіданням РНБОВлада
У Франції пояснили наслідки зміни Києвом Мінських угод
У Франції пояснили наслідки зміни Києвом Мінських угодВлада
Чекаємо Кубань в Україні. Депутати яскраво
Чекаємо Кубань в Україні. Депутати яскраво "потролили" Росію (фото)Влада
Чим відомий блогер Шарій і за що його звинувачують у зраді
Чим відомий блогер Шарій і за що його звинувачують у зрадіУкраїна
"Донбас ми не кинемо": у Кремлі пояснили, що Путін мав на увазіВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти