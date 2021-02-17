Дайте Бандері "Героя України". Львівська облрада звернулася до Зеленського

У 2010 році суд скасував указ Ющенка про надання Бандері звання Героя України

Львівська обласна рада звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням повернути Степану Бандері звання Героя України, тим самим відновити історичну справедливість.

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Відповідне рішення було прийнято на сесії облради.

Депутати вважають, що рішення Донецького окружного адміністративного суду від 2010 року, який скасував указ президента України про присвоєння звання Героя України, було політизованим. Підставою було те, що указ був виданий з порушенням норм, адже Бандера не був громадянином України.

У зверненні йдеться про те, що Бандера є символом епохи боротьби України за свою державність, що проти нього працювала вся міць пропагандистської машини СРСР, а зараз – пропаганда Росії.

Львівська облрада

Депутати закликали президента та Верховну Раду дозволити присвоювати звання Герой України особам, які не мають або які не мали українського громадянства.

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"Закликаємо президента України надати Степану Бандері звання Героя України", – йдеться у заяві Львівської облради.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 11 лютого суд скасував перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандериу Києві, що викликало резонанс.

А раніше сам Зеленський розповідав про своє ставлення до Бандери. При цьому він згадав найвідомішого українського гетьмана, а також першого президента незалежної України.

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