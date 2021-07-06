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Данілов: в Україні останнім часом з'явилися нові олігархи

6 липня 2021 21:01

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У новому законі про деолігархізацію буде чітко прописано, які повинні бути критерії, щоб людину викликали на засідання РНБО

Олексій Данілов

Олексій Данілов / Фото: СНБО

В Україні за час після Революції Гідності з'явилися нові олігархи, проте чіткі критерії, кого можна віднести до цієї категорії, будуть прописані в новому законі про деолігархізацію.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у інтерв'ю на 24 каналі.

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"Я можу сказати, що у нас останнім часом з'явилися нові олігархи... Вони зараз там інвестори і по іншому – коли буде закон (про деолігархізацію. – Ред.), тоді буде вже офіційне тлумачення. Але в нас після подій, які називають Революція Гідності, з’явилися нові олігархи", – заявив він.

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Водночас Данілов не уточнив, кого саме має на увазі під "новими олігархами".

"Подивимося", – коротко відповів він на запитання журналістки.

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Данілов також зазначив, що в новому законі буде чітко прописано, які повинні бути критерії, щоб людину викликали на засідання РНБО як олігарха.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав РНБО своєю зброєю, пояснюючи, чому останнім часом все більше втілює в життя свої рішення за допомогою цього органу.

Ми також писали, що в Луганській області затримали трьох громадян Грузії, серед яких був кримінальний авторитет, який перебував у списку санкцій Ради національної безпеки і оборони.

Що відбувалося в Україні і світі у вівторок, 6 липня, дивіться в новому випуску новин "Сьогодні":

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