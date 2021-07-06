Данілов порівняв паспорти РФ на Донбасі з аусвайсами Гітлера

Володимир Путін та Олексій Данилов / колаж "Сьогодні"

Російські паспорти, які видаються жителям Донбасу – фактично те ж саме, що так звані аусвайси, які гітлерівська Німеччина видавала на окупованих територіях під час Другої світової війни.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов в інтерв'ю 24 каналу.

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Він також нагадав, що на території ОРДЛО, за його даними, на сьогоднішні роздано близько 630 тисяч паспортів РФ.

"Вони видають ці документи – це як Гітлер нападав, то він аусвайси видавав для того, щоб на окупованих територіях у людини було посвідчення", – заявив Данілов.

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Секретар РНБО також порівняв ОРДЛО з концтабором.

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"Фактично – це гетто. Вони загородили їх: з того боку вони тримають кордон, і з іншого боку вони зробили кордон. Це такий собі концтабір зробила Російська Федерація в Донецькій і Луганській області", – зазначив він.

За словами Данілова, Україна, на жаль, не може поки вплинути на ситуацію з паспортами безпосередньо, але якщо подивитися на Мінські угоди, то там немає нічого про видачу Росією своїх "аусвайсів" на окупованих територіях.

Він додав, що з часом обов'язково буде зворотний процес, коли жителі окупованих територій Донбасу здаватимуть російські паспорти, які їм зараз видаються.

Нагадаємо, раніше в Росії заявили, що жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей, які раніше отримали російські паспорти, зможуть взяти участь у виборах 2021 року в Державну думу РФ.

Ми також повідомляли, що в Євросоюзі побоюються, що в майбутньому Москва може використовувати паспортизацію для нової агресії проти України.

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