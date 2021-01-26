Данілов назвав умову відновлення відносин України з Росією

Навіть у Кремлі вже визнають, що Україна і Росія більше не братні народи. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, в якому випадку можна відновити відносини між країнами.

Реклама

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Головна умова – Росія повинна забратися з України.

"Нова історія взаємин можлива тільки після повного звільнення українських територій, видачі військових злочинців, державних зрадників, покарання винних у плануванні і здійсненні військової агресії проти нашої країни... Тільки після того, як останній російський солдат покине територію України. Ми вас сюди не кликали", – написав Данілов.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що думає про відносини з Росією. Він нагадав, що раніше в Росії "завжди говорили: це наші брати і сестри ... а сьогодні 14 тисяч загиблих, немає двох територій нашої незалежної країни".

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама