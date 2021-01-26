Русский
$ 28,17
34,23
  1. Політика

Данілов назвав умову відновлення відносин України з Росією

26 січня, 14:54

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Окупанти повинні не тільки повернути захоплені українські територій

Навіть у Кремлі вже визнають, що Україна і Росія більше не братні народи. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, в якому випадку можна відновити відносини між країнами.

Реклама

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Головна умова – Росія повинна забратися з України.

В тренді
"Це не Юля. Хто це?": Тимошенко знову змінила імідж (фото)

"Нова історія взаємин можлива тільки після повного звільнення українських територій, видачі військових злочинців, державних зрадників, покарання винних у плануванні і здійсненні військової агресії проти нашої країни... Тільки після того, як останній російський солдат покине територію України. Ми вас сюди не кликали", – написав Данілов.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що думає про відносини з Росією. Він нагадав, що раніше в Росії "завжди говорили: це наші брати і сестри ... а сьогодні 14 тисяч загиблих, немає двох територій нашої незалежної країни".

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія стосунки Украина Олексій Данілов

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Це не Юля. Хто це?": Тимошенко знову змінила імідж (фото)Політика
Володимиру Зеленському – 43. Як вітають президента з днем народження
Володимиру Зеленському – 43. Як вітають президента з днем народженняПолітика
Мендель розповіла, що Зеленський попросив на день народження
Мендель розповіла, що Зеленський попросив на день народженняПолітика
Гончаренко журналістам РФ в ПАРЄ: Вашій делегації місце в
Гончаренко журналістам РФ в ПАРЄ: Вашій делегації місце в "кімнаті бруду" Путіна (відео)Політика
Рада погодилася пустити в Україну війська країн НАТО
Рада погодилася пустити в Україну війська країн НАТОПолітика
"43 по паспорту, 30 – в душі": Зеленський показав фото зі спортзалуПолітика

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти