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Дамбу на Північно-Кримському каналі поки не будуватимуть – Зеленський

22 лютого, 11:28

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Президент прокоментував інформацію ЗМІ РФ

Україна поки не збирається будувати дамбу на Північно-Кримському каналі в рамках державного проєкту "Велике будівництво".

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Про це на всеукраїнському форумі "Україна 30. Інфраструктура" сказав президент України Володимир Зеленський.

Він прокоментував інформацію, яку поширює російська преса стосовно Північно-Кримського каналу, що Україна нібито збиралася побудувати другу дамбу в рамках президентського проєкту "Велике будівництво".

"Поки не збиралися. Але читати про це треба. Іноді вони (ЗМІ Росії. – Ред.) підкидають непогані ідеї", – заявив Зеленський.

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Раніше постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич заявив, що дамба на Північно-Кримському каналі буде добудована – це дозволить повністю виключити подачу води з материкової України в окупований Крим.

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Однак і без цього Крим відчуває небувалі проблеми з водопостачанням – у січні пересохло Аянське водосховище, що живило жителів усього Сімферополя.

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