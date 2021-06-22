Щоб посадити на дупу – досить подивитися: Кива про можливу сутичку з Вірастюком

Василь Вірастюк та Ілля Кива. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Ілля Кива вважає, що впоратися з новоспеченим "слугою народу" Василем Вірастюком у Верховній Раді, в разі конфлікту, можна і без рукоприкладства. Про це він розповів нам в коментарі.

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Нардеп відповів на питання, чи готовий він протистояти Вірастюку, якщо той у сесійній залі буде застосовувати силу.

"Ви росли на вулиці? Так ось я кажу: щоб жити на вулиці не треба бути найсильнішим, або не треба бути майстром спорту з дзюдо, а просто потрібно мати всередині стрижень. І для того, щоб іноді садити на дупу, не обов'язково бити в щелепу, а досить просто подивитися", – сказав Кива.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні нардеп від "Слуги народу" Василь Вірастюк заявив, що готовий піти у "бійцівський клуб Ради" і при необхідності використовувати силу, щоб блокувати трибуну. Він не виключив, що може застосувати силу в парламенті.

Нагадаємо, днями у парламенті побилися депутати – Кива схльоснувся біля парламентської трибуни з Тищенком.