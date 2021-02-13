Щоб не маніпулювали: Зеленський хоче урізати повноваження Окружного адмінсуду Києва

Президент України Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді підтримати три законопроєкти для вирішення проблемних питань у судовій системі.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Що пропонує президент:

Перший законопроєкт. У разі прийняття всі судові спори, у яких оскаржуються акти центральних органів виконавчої влади, державних регуляторів та будь-якого іншого суб'єкта владних повноважень, які поширюються на всю територію України, забираються з виключної підсудності Окружного адміністративного суду міста Києва і будуть передані Верховному Суду як суду першої інстанції. Судом апеляційної інстанції у таких спорах буде Велика Палата Верховного Суду.

"Таке врегулювання підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції унеможливить будь-які маніпуляції з рішеннями суб'єктів владних повноважень, які раніше могли провокуватися через оскарження в ОАСК", – йдеться в повідомленні.

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Другий законопроєкт. У разі ухвалення цей закон передбачає обов’язкову перевірку на доброчесність чинних та майбутніх членів Вищої ради правосуддя , а також врегульовує питання діяльності служби дисциплінарних інспекторів як постійного структурного підрозділу секретаріату ВРП.

, а також врегульовує питання діяльності служби дисциплінарних інспекторів як постійного структурного підрозділу секретаріату ВРП. Третій законопроєкт. Вноситимуться зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення й запроваджується відповідальність за ненадання інформації на запит дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

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Зазначається, що вже наступного тижня народні депутати зможуть почати опрацювання законопроєктів щодо функціонування судової системи, ініційованих Зеленським.

Як повідомляли раніше, голова Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олена Танасевич нібито виявилася на новорічній вечірці з головою Окружного адмінсуду Києва Павлом Вовком і головою Конституційного Суду Олександром Тупицьким.

Нагадаємо, в липні Національне антикорупційне бюро повідомило голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку про підозру, у нього та інших фігурантів справи пройшли обшуки.

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