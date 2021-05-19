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Що Зеленський скаже на підсумковій пресконференції: в ОПУ розкрили деталі

19 травня, 17:27

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Подоляк розповів, хто буде модерувати спілкування президента з журналістами. Спойлер – це не Мендель

/ Фото: Reuters

Велика пресконференція президента Володимира Зеленського триватиме близько 2,5 годин, і вперше її буде готувати не прессекретарка Юлія Мендель. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що повідає журналістам глава держави.

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Про це повідомляє УНІАН.

За його словами, будуть дотримані необхідні карантинні заходи, через що обмежать кількість представників ЗМІ, а захід пройде у великому приміщенні на території заводу "Антонов".

"Тим не менше постараємося акредитувати максимально можливу кількість представників ЗМІ. Тривалість бесіди, розуміючи важливість і актуальність прямої комунікації президента і журналістів, складе попередньо 2-2,5 години", – сказав Подоляк.

Радник глави ОПУ назвав теми виступу Зеленського:

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  • підіб'є підсумок двох років роботи;
  • проаналізує конкретні результати в конкретних реформах;
  • визначить подальші напрямки трансформації країни;
  • частково відкриє завісу того, що буде відбуватися під час серпневого святкування 30-річчя незалежності України.
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Подоляк додав, що модерацією пресконференції, швидше за все, займатиметься директорка комунікаційного директорату ОПУ Ірина Побєдоносцева.

Нагадаємо, минулі великі пресконференції глава держави теж давав в нестандартній обстановці. Так, 10 жовтня 2019 року відбувся пресмарафон Зеленського в закладі Kyiv Food Market. За стіл до президента пускали журналістів групами – він відповідав на питання 14 годин.

А 20 травня 2020 року президент дав велику пресконференцію на галявині біля Маріїнського палацу. Тоді Зеленський говорив про тарифи, другий термін, епідемію коронавірусу і кримінальні справи проти Порошенка.

Дивіться також в сюжеті про сьогоднішню зустріч Зеленського з прем'єром Естонії:

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