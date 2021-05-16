Щось пішло не за планом – Южаніна про можливе призначення Любченка міністром економіки

У разі його призначення потрібно буде проводити новий конкурс і призначати нового керівника Державної податкової служби

Народний депутат, член парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна вважає – якщо влада хоче призначити голову Податкової служби Олексія Любченка міністром економіки, тоді міняти Ігоря Петрашка ніхто не планував.

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Про це вона сказала в ефірі передачі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на каналі "Україна 24".

"Мені здається, що тоді ця влада взагалі нічого не планувала. І не планувала міняти Петрашка, тому що Любченко місяць як пройшов конкурс і був призначений на свою посаду вже на конкурсній основі", – сказала вона.

За її словами, у разі призначення Любченка потрібно буде проводити новий конкурс і призначати нового керівника Державної податкової служби.

"Нещодавно я чула від міністра фінансів, що йому пощастило з керівником Державної податкової служби і він сподівається, що таким же якісним і ефективним стане керівник Митної служби. Тому тут питання. Мені здається, що щось пішло не за планом", – зазначила Южаніна.

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Також нагадаємо, до Верховної Ради надійшло подання від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Як пишуть ЗМІ, його може замінити його заступник та головний санітарний лікар Віктор Ляшко.