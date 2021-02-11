"Що спільного між мною і Трампом?": Twitter заблокував акаунт Добкіна

Політик порівняв себе з Дональдом Трампом, якого нещодавно теж заблокували в цій соцмережі

Ексдепутат Верховної Ради і колишній глава Харківської області Михайло Добкін повідомив, що його аккаунт у Twitter заблокований. Про це він написав у Telegram.

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Він порівняв свій випадок з блокуванням акаунту експрезидента США Дональда Трампа.

"Що спільного між мною і Трампом? Правильно, ми обидва постраждали у Twitter за боротьбу з Соросом (відомим інвестором і мільярдером. – Ред.) і його "соросятами". Але ніякий бан тобі не страшний, якщо борешся за свободу слова, демократію і верховенство права. Переходжу до партизанської війни за право людини на життя в Україні", – написав Добкін.

Водночас ні сам політик, ні Twitter не вказали причину блокування акаунту.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Добкін натякав, що зібрався балотуватися у мери Харкова. Якщо він дійсно буде брати участь у виборах, то пройдуть вони аж восени. Нагадаємо, що після смерті Геннадія Кернеса в Харкові обиратимуть нового градоначальника.

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