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СЬОГОДНІ Новини політики

"Що каже цей виродок?": Ярош жорстко розніс Лукашенко за слова про захоплення України

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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6 лютого, 23:29
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Дмитро Ярош пообіцяв показати Лукашенку та Путіну українську гостинність
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній лідер "Правого сектору", радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош відповів на інтерв'ю самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, в якій той загрожував Україні ракетним ударом за "перетин червоних ліній" та казав, що Україна програє війну за три дні.

"Друзі, ви чули, що городить цей виродок Лукашенка? Він справді дебіл, який уявив себе полководцем! Побігало чудо перелякане з АКС-74У, загнало мирних білоруських беззбройних протестантів у концтабори і верзякає, що знищить Україну за 3 дні. Ну-ну… Чекаємо… ,недобацьку, разом з його старшим братом Путіним. Покажемо їм Українську Гостинність… Ласкаво просимо у пекло, тварюки!" — написав він у Facebook.

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Погрожував закінчити війну за три дні

У тому ж інтерв'ю Лукашенко заявив, що Україна не має шансів у війні з Росією та її союзниками.

"Україна ніколи з нами не воюватиме. Це війна триватиме ну максимум 3-4 дні. Там не буде комусь воювати проти нас. Ті, кого показують з автоматами дерев'яними, як вони тренуються, так ми зараз з тобою вийдемо до сусідньої зали й знімемо на телефон тренування", — заявив він.

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Дмитро Ярош у відповідь на це зазначив, що у разі удару російських військ по Україні з території Білорусі українські бійці перетворять їхнє життя на пекло.

" Ми, українці, поважаємо та любимо білорусів. Але якщо удар по нас буде завдано з вашої території, ми перетворимо ваше "мирне" холуйське життя на пекло", — Написав він.

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Загроза нападу з боку Білорусі

У лютому Білорусь та Росія проводять спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України та Євросоюзу.

У Міністерстві оборони Білорусі розкрили план військових навчань спільно з російськими військами. На навчаннях умовні держави Північна Федерація та Республіка Полісся протистоятимуть агресивним західним країнам, названим Няріс, Поморія та Клопія.

У Києві побоюються, що ці військові навчання стануть плацдармом для можливої агресії проти України. Лукашенко ж заявляє, що навчання мають оборонний характер.

Американська компанія опублікувала нові знімки з розташуванням військової техніки у Білорусі в межах 50 км від кордону з Україною.

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