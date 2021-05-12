Подружжя Зеленських відвідало виставку Івана Марчука і зробило круту пропозицію художнику

/ Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою відвідали виставку народного художника України Івана Марчука та привітали митця з 85-річним ювілеєм.

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Про це повідомляє пресслужба глави української держави.

На виставці Івана Марчука "Я ЄСМЬ…" в Музеї історії Києва представлено близько 70 полотен з власної колекції художника, а також картини з приватних колекцій та Національного художнього музею України, котрі ще не виставлялися на широкий загал.

Подружжя Зеленських оглянуло полотна та поспілкувалося з художником. Іван Марчук розповів про історію представлених робіт, про те, що надихало на їхнє створення, а також про авторську техніку.

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"Завдяки вашій унікальній творчості вітчизняне та світове мистецтво отримало тисячі яскравих і колоритних полотен, які сповнені гармонії, символізму та щирої любові до української землі. Вашим талантом пишається вся Україна і захоплюються у світі. У вас прекрасні картини, бережіть свій талант", – сказав президент, звертаючись до митця.

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Володимир та Олена Зеленські побажали Івану Марчуку міцного здоров’я, добробуту та натхнення.

Окрім того, президент звернув увагу, що Іван Марчук шукає будівлю для музею. Тому запропонував будівлю, що нині належить Державному управлінню справами, де раніше було американське посольство.

"Якщо вам сподобається, ми готові відремонтувати та зробити музей. Будівля велика, є подвір'я. Було б круто для України, щоб люди могли відвідувати ваш музей", – зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, що у серпні-2020 у Києві на "Площі зірок" відкрили зірку Івана Марчука.