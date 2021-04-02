Чого чекати від військ РФ поблизу України: "Свобода слова Савіка Шустера"

Гості студії обговорять також рішення з сьогоднішнього засідання РНБО

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять стягування Росією військ до кордонів України, чи чекати ще більшого загострення і чи зможе українська армія відповісти на провокації.

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Крім того, у програмі розберуть ситуацію на Прикарпатті – що не так з виборами на 87-му окрузі.

Політики і чиновники обговорять нові санкції РНБО за підсумками сьогоднішнього засідання на Банковій.

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Гостями студії стануть:

Леонід Кравчук , президент України (1991-1994);

, президент України (1991-1994); Олексій Резніков , віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, член РНБО;

, віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, член РНБО; Арсеній Яценюк , лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016);

, лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016); Давид Арахамія , глава фракції "Слуга народу", член комітету ВР України з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

, глава фракції "Слуга народу", член комітету ВР України з питань національної безпеки, оборони та розвідки; Юрій Бойко , співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя";

, співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя"; Олександр Корнієнко , голова партії "Слуга народу";

, голова партії "Слуга народу"; Михайло Забродський , генерал-лейтенант ЗСУ, народний депутат від "Європейської солідарності";

, генерал-лейтенант ЗСУ, народний депутат від "Європейської солідарності"; Андрій Білецький , лідер партії "Національний корпус";

, лідер партії "Національний корпус"; Нестор Шуфрич , народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя";

, народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя"; Олег Тягнибок , лідер ВО "Свобода";

, лідер ВО "Свобода"; Тарас Батенко , співголова депутатської групи "За майбутнє";

, співголова депутатської групи "За майбутнє"; Василь Вірастюк , кандидат в народні депутати від "Слуги народу", виборчий округ №87;

, кандидат в народні депутати від "Слуги народу", виборчий округ №87; Руслан Кошулинський , кандидат в народні депутати від ВО "Свобода", виборчий округ №87;

, кандидат в народні депутати від ВО "Свобода", виборчий округ №87; Олександр Шевченко , кандидат в народні депутати від партії "За майбутнє", виборчий округ №87;

, кандидат в народні депутати від партії "За майбутнє", виборчий округ №87; Іван Маруняк , координатор спостереження ГМ "Опора" за виборами в Івано-Франківській області;

, координатор спостереження ГМ "Опора" за виборами в Івано-Франківській області; Юрій Бутусов , головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ", позаштатний радник міністра оборони України;

, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ", позаштатний радник міністра оборони України; Дмитро Дурнєв, військовий журналіст, автор статей.

Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на телеканалі "Україна"!

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