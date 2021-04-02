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Чого чекати від військ РФ поблизу України: "Свобода слова Савіка Шустера"

2 квітня, 16:01

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Гості студії обговорять також рішення з сьогоднішнього засідання РНБО

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять стягування Росією військ до кордонів України, чи чекати ще більшого загострення і чи зможе українська армія відповісти на провокації.

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Крім того, у програмі розберуть ситуацію на Прикарпатті – що не так з виборами на 87-му окрузі.

Політики і чиновники обговорять нові санкції РНБО за підсумками сьогоднішнього засідання на Банковій.

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Гостями студії стануть:

  • Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);
  • Олексій Резніков, віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, член РНБО;
  • Арсеній Яценюк, лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016);
  • Давид Арахамія, глава фракції "Слуга народу", член комітету ВР України з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
  • Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя";
  • Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга народу";
  • Михайло Забродський, генерал-лейтенант ЗСУ, народний депутат від "Європейської солідарності";
  • Андрій Білецький, лідер партії "Національний корпус";
  • Нестор Шуфрич, народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя";
  • Олег Тягнибок, лідер ВО "Свобода";
  • Тарас Батенко, співголова депутатської групи "За майбутнє";
  • Василь Вірастюк, кандидат в народні депутати від "Слуги народу", виборчий округ №87;
  • Руслан Кошулинський, кандидат в народні депутати від ВО "Свобода", виборчий округ №87;
  • Олександр Шевченко, кандидат в народні депутати від партії "За майбутнє", виборчий округ №87;
  • Іван Маруняк, координатор спостереження ГМ "Опора" за виборами в Івано-Франківській області;
  • Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ", позаштатний радник міністра оборони України;
  • Дмитро Дурнєв, військовий журналіст, автор статей.

Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на телеканалі "Україна"!

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савік шустер Свобода слова Савіка Шустера

Джерело: Сьогодні

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