"Була пропозиція від президента": Вірастюк розповів про розмову із Зеленським

Силач ще кілька днів думав, що відповісти на пропозицію глави держави

Відомий спортсмен Василь Вірастюк заявив, що отримав пропозицію балотуватися до Верховної Радина проміжних виборах від президента України Володимира Зеленського. Про це він розповів на брифінгу за підсумками з'їзду партії "Слуга народу".

Реклама

За його словами, розмова з главою держави відбулася приблизно тиждень тому.

"Пропозиція була від президента України. У нас був діалог. У мене були певні пункти, я розповів про своє бачення. Побачив, що є відгук і пішов приймати рішення", – розповів Вірастюк.

Зазначимо, що вибори до парламенту на 87-му мажоритарному окрузі в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня. Місце в парламенті звільнилося після того, як з Ради пішов нардеп від "Слуги народу" Зіновій Андрійович, оскільки став мером Надвірної. Крім того, складе депутатський мандат і "слуга народу" Олександр Скічко, якого призначили головою Черкаської ОДА.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама