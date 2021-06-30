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Було нереально круто! Зеленський привітав футболістів з виходом у чвертьфінал Євро-2020

30 червня 2021 0:56

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Президент сподівається, що у нього буде можливість написати ті ж слова і після півфіналу і фіналу нинішнього чемпіонату

Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на перемогу української збірної з футболу над Швецією і її вихід у чвертьфінал чемпіонату Євро-2020.

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Радісний пост він опублікував у Twitter.

"Та-а-ак, це перемога-а-а! Ми в 1/4 Євро!!! Неймовірна напруга, шалена "заруба" в екстра-таймі та феєрична розв’язка на 121-й хвилині. Це було нереально круто! Хлопці, respect – ви справжні бійці! Бєсєдіну – здоров'я. Слава Україні!" – написав президент.

Трохи пізніше він написав у Telegram, що не сумнівався у сьогоднішній перемозі українців.

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"Я знав, що сьогодні і від себе особисто, і від усієї України напишу саме ці слова, незалежно від результату: Ми вболівали за вас усією душею! Ми дякуємо вам від усього серця! Ми пишаємось вами усією країною! Але яке ж велике щастя написати це саме після перемоги!" – зазначив президент.

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Він додав, що розраховує, що у нього буде можливість написати те саме і після 1/4 та півфіналу, "а, може, і після фіналу Євро!".

"Сьогодні не було вас і нас. Сьогодні були МИ. Україна! Команда, що налічує понад 40 мільйонів. Від Ужгорода до Луганська. Від Чернігова до Сімферополя. Команда – Україна!" – написав глава держави.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зв'язався по відеозв'язку з футболістами збірної України з футболу, щоб висловити підтримку перед сьогоднішнім матчем зі Швецією.

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А напередодні президент Зеленський запустив флешмоб перед грою України на Євро-2020.

Всі подробиці в спецтемі Україна в плей-оф Євро!

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