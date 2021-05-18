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Були провали. Шмигаль про відставку Степанова і завдання для нового глави МОЗ

18 травня, 18:35

Денис Беспалов Денис Беспалов

Очільник уряду назвав причину, чому главу МОЗ Степанова відправили у відставку

Шмыгаль (зліва) и Степанов. Колаж "Сьогодні"

Шмыгаль (зліва) и Степанов. Колаж "Сьогодні"

Міністра охорони здоров'я Максима Степанова звільнили через те, що він не зміг виконати всі поставлені перед ним завдання.

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Про це в Telegram написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Максим Степанов прийшов на свою посаду в один із найскладніших часів для української медичної системи. І є багато речей, за які ми точно всі можемо сказати йому дякую. Але є і провалені завдання, які не можна ігнорувати", – написав він.

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Ігор Петрашко. Фото: facebook.com/mineconomdev
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Владислав Криклій. Фото: facebook.com/vladkryklii
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Перед новим міністром, за його словами, будуть стояти "дуже чіткі завдання та жорсткі дедлайни щодо тих речей, які наразі не виконані міністерством".

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Нагадаємо, сьогодні, 18 травня, Верховна Рада відправила у відставку трьох членів Кабінету Міністрів.

У "Слузі народу" заявили, що новим керівником МОЗ можуть призначити головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

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