Були провали. Шмигаль про відставку Степанова і завдання для нового глави МОЗ

Шмыгаль (зліва) и Степанов. Колаж "Сьогодні"

Міністра охорони здоров'я Максима Степанова звільнили через те, що він не зміг виконати всі поставлені перед ним завдання.

Реклама

Про це в Telegram написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Максим Степанов прийшов на свою посаду в один із найскладніших часів для української медичної системи. І є багато речей, за які ми точно всі можемо сказати йому дякую. Але є і провалені завдання, які не можна ігнорувати", – написав він.

Читайте також: Відставка Степанова – чому не задовольнив глава МОЗ "Слугу народу" і хто стане новим міністром

Перед новим міністром, за його словами, будуть стояти "дуже чіткі завдання та жорсткі дедлайни щодо тих речей, які наразі не виконані міністерством".

Реклама

Нагадаємо, сьогодні, 18 травня, Верховна Рада відправила у відставку трьох членів Кабінету Міністрів.

У "Слузі народу" заявили, що новим керівником МОЗ можуть призначити головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.