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Був змушений виїжджати за кордон – Ляшко намагалися завербувати спецслужби (відео)

7 червня, 14:12

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Він розповів, як через журналістську діяльність йому довелося виїхати з України

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко привітав українців з нагоди професійного свята – Дня журналіста, який відзначається щороку 6 червня.

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Вітання він озвучив у прямому ефірі на своїй сторінці в Facebook.

"З Днем журналіста, шановні колеги! Слово "колеги" говорю не просто так", – сказав Ляшко.

Він розповів, як через журналістську діяльність був змушений виїжджати за кордон, щоб уникнути переслідувань від влади.

Ляшко згадав експрезидента Леоніда Кучму і його політично мотивовані репресії проти нього, черкаської газети "Свобода", де Ляшко був головним редактором, інших українських опозиційних ЗМІ та їх журналістів.

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Також Ляшко вперше розповів про ситуацію, коли високопоставлений представник контррозвідки намагався його завербувати до спецслужб (у 1992 році).

"До речі, хочу розповісти одну цікаву історію. Як мене вербували. Про небіжчиків або нічого, або добре. Але я цю історію розповім, що цікаво, вперше в житті. Коли я працював у газеті мене хотіли завербувати. Був такий Анатолій Єрмак, це був діловий партнер Григорія Омельченка, вони працювали разом в контррозвідці. на жаль, Анатолій Єрмак загинув багато років тому", – сказав Ляшко.

Раніше Олег Ляшко неодноразово виступав за припинення імпорту білоруської електроенергії, заявляючи, що вітчизняні електростанції здатні повністю забезпечити потреби українців і бізнесу.

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