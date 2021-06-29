Зіткнення SaveФОП з поліцією – хто стоїть за протестами підприємців

Проблеми малого бізнесу в Україні не вигадка, але, на думку експертів, ситуація стає все більш політизованою

У центрі Києва 29 червня пройшла акція протесту фізичних осіб – підприємців (ФОП). З головної площі країни активісти організації #SaveФОП попрямували до Офісу президента та Верховної Ради, несучи похоронні вінки і три труни, що символізують фіскалізацію, яка, на думку учасників акції, поховає малий бізнес.

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Під час заходу між учасниками акції та правоохоронцями сталися сутички. Зрештою поліцейські відібрали у мітингувальників атрибутику і поламали труни. Протестувальники вимагали розмови з президентом Зеленським, потім – з депутатами Верховної Ради. Хоча до них ніхто не вийшов, ґвалту вони наробили. Сайт "Сьогодні" з'ясував, якої мети домагаються учасники мітингу і хто за ними стоїть.

Чого хочуть підприємці

Представники малого бізнесу виступають проти посилення фіскальної політики і введення касових апаратів для більшості категорій ФОП. Підприємці вимагають прийняття законопроєктів № 3853-1 (2) і 3993, спрямованих на захист спрощеної системи оподаткування. Крім того, вони незадоволені практикою локдаунів.

Що говорить влада

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Член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп з фракції "Слуга народу" Олексій Устенко зазначає: акції ФОПів демонструють, що в країні є проблеми з підтримкою малого бізнесу.

"Влада повинна йти на діалог і підтримувати людей, які самі створюють свої підприємства і забезпечують створення робочих місць", – говорить "Сьогодні" нардеп.

Чому почалися протести підприємців

У вересні 2019-го Верховна Рада ухвалила законопроєкти № 128-IX і 129-IX про так звану тотальну фіскалізацію. Ці законопроєкти зобов'язують підприємців застосовувати касові апарати, що спричинило невдоволення представників малого бізнесу, які працювали за спрощеною системою.

Спочатку акції протесту проходили стихійно і не були масштабними. Але вже в 2020 році біля урядових будівель почали проходити масові, добре організовані мітинги, під час яких дії ФОПів ставали дедалі агресивнішими. У 2021 році ця практика продовжилася.

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Перше зіткнення з поліцією сталося 4 листопада 2019 року. Тоді правоохоронцям довелося застосувати сльозогінний газ.Після цієї акції протесту влада пішла на поступки його учасникам і відклала введення касових апаратів для ФОПів. Однак організатори протестів на цьому не зупинилися і заснували рух #SaveФОП, лідером якого став голова громадської організації "Сила громад" Сергій Доротич.

/ Фото: Сьогодні

Професійний активіст Сергій Доротич

За даними ЗМІ, Сергій Доротич був львівським підприємцем, але в 2005 році зібрав групу таких же підприємців і вирушив до Києва на перший "майдан". Після Помаранчевої революції Доротич отримав посаду начальника відділу зовнішньоекономічної та інвестиційної політики в Секретаріаті президента Ющенка. У 2006-2008 роках Доротич був заступником голови Київської облради, а в другому уряді Юлії Тимошенко став заступник міністра регіонального розвитку (Василя Куйбіди, потім Володимира Яцуби). Після перемоги "регіоналів" Доротич пішов в опозицію – заснував Союз захисту підприємців, виступив проти нового Податкового кодексу і брав участь в організації "податкового майдану" в листопаді – грудні 2010 року.

Популярний блогер Ігор Савчук називає Доротича "професійним активістом", який проводить протести в особистих інтересах.

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"Податковий майдан" 2010 року організовувався і фінансувався досвідченими фахівцями з руйнування протестних настроїв, які діяли в інтересах влади. Доротич підписав меморандум про взаєморозуміння з Кабміном Азарова врозріз з рішенням Центрального штабу порятунку українського підприємництва. Як результат 3 грудня 2010 року "Беркут" демонтував наметове містечко " , – написав Савчук в своєму блозі .

Незабаром Сергій Доротич отримав від прем'єр-міністра Миколи Азарова посаду директора одного з департаментів Мінфіну і місце члена Ради підприємців при Кабміні. Через кілька місяців став радником голови Федерації профспілок України Юрія Кулика і отримав місце і. о. голови правління ЗАТ "Укрпрофтур" – одного з найбільших туроператорів країни, що володів мережею готелів у всіх регіонах України і належав ФПУ.

Восени 2011-го Доротич знову змінив політичну орієнтацію і подався в громадські працівники. У цій же якості брав участь у другому Майдані. У 2019 він активно агітував на виборах за Зеленського проти "режиму Порошенко". Але після приходу нової влади ніякої посади в держслужбі не отримав і знову став активістом.

Протягом 2019-2020 років Сергій Доротич і # SaveФОП займалися створенням осередків в різних регіонах України, залученням на свій бік якомога більшого числа прихильників (ФОПів) і регулярними акціями протесту.

У вересні 2020 року президент Зеленський зустрівся з Доротич і іншими лідерами # SaveФОП, заявивши про готовність влади йти назустріч малому бізнесу. Але вже з перших чисел листопада Доротич знову почав розгортати в Києві "майдан підприємців", на якому разом з вимогами скасування тотальної фіскалізації все голосніше звучали антиурядові гасла.

Цікаво, що деякі підприємці помітили – на ті гроші, які витратили активісти # SaveФОП на протести, можна було б купити всім їм по касовому апарату (вартість – 6-9 тисяч гривень).

Хто стоїть за # SaveФОП

Раніше, крім громадської організації "Сила громади" (ЄДРПОУ 41331879), лідером якої Доротич є багато років, існувала ще й однойменна партія, а засновниками обох є колишній власник компанії "Газтек" і президент "Укргазу" в 2005-2007 роках Андрій Карпенко . А у вересні 2019 року, на самому початку виступу ФОПів, партія "Сила громад" була перейменована в Партію Антона Яценко.

сьогодні Антон Яценко – нардеп в складі депутатської групи "За майбутнє", яку багато хто вважає політичним проектом Коломойського. Однак в жовтні 2019 го в парламентському комітеті з питань фінансів і податків спалахнув внутрішній скандал. Тоді 11 депутатів – членів комітету провалили голосування за законопроєкт, який би вдарив по т. Н. майданчикам Яценко, називався одними з найбільш нахабних корупційних схем і збереглися з часів старої влади. І так вже "співпало", що ці 11 депутатів фракції "Слуга народу" ставилися до групи впливу Коломойського.

Що таке "площадки Яценко"

Після прийняття бюджету на 2018 рік все продавці або покупці нерухомості зобов'язані були на платній основі звіряти ціни на квартири, приміщення, будинки і землю з електронною базою Фонду державного майна через компанії-посередники, які забезпечували доступ до електронної бази ФДМ. Їх назвали "авторизованими електронними майданчиками". Всіх цих посередників пов'язували з депутатом Антоном Яценком. Йшлося про багатомільйонну прибутку. У жовтні 2019 року народні депутати від "Слуги народу" і "Голосу" зареєстрували в Раді законопроєкт № 2047, який усував схему з електронними майданчиками.

Одночасно з реєстрацією законопроекту почалися протести ФОПів. Закон про заборону "майданчиків Яценко" в грудні 2019 го все-таки прийняли, і одночасно з цим рух # SaveФОП почала набирати обертів.

У кулуарах Ради говорять, що ниточки ведуть до бізнесменові Дмитру Фірташу . А враховуючи, що 29 червня протести # SaveФОП спалахнули незабаром після введення санкцій проти Фірташа, ці чутки виглядають цілком правдоподібно.

На думку голови Інституту публічної політики та консалтингу Сергія Бикова, за протестами також простежується інтерес великих компаній торгового і ресторанного бізнесу, що працюють під виглядом ФОП і мінімізують таким чином свої податки.

"Доротич для досягнення своїх цілей використовує різні політичні сили і представників великого бізнесу", – говорить Биков.

Перспективи протестного руху і малого бізнесу

Проблема розвитку малого бізнесу в Україні дійсно існує. Про це говорять і в МАФах, і в парламенті. Однак поки на цьому питанні будуть заробляти "професійні активісти", ситуація для підприємців в нашій країні не покращиться.

"Думаю, цей протестний рух не має перспективи. Якщо ми хочемо побудувати ринкову економіку, як в цивілізованих країнах, де вона тримається на 60-70% доходів від малого бізнесу, нам необхідно переходити до повної фіскалізації і контролю, інакше в країні не буде грошей на поліцію, охорону здоров'я і освіту, а значить, Україна не матиме майбутнього ", – підсумував Биков.

Нагадаємо, в кінці квітня в Миколаєві ФОПи штурмували міськраду через карантин.

Крім того, навесні в центрі Львова підприємці вийшли на акцію протесту проти карантину . Люди вимагали, щоб їм дозволили працювати.