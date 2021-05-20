Чи будуть санкції проти Коломойського і Фірташа? Зеленський відповів з гумором

Володимир Зеленський / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент Володимир Зеленський на великій пресконференції відмовився відповісти однозначно, чи будуть введені санкції стосовно бізнесменів Ігоря Коломойського і Дмитра Фірташа.

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Главу держави запитали, чи варто очікувати обмежувальних заходів Ради національної безпеки і оборони стосовно Коломойського і Фірташа, на що він відповів з гумором.

"Ви побачите ще багато всього. Дивіться нас щоп'ятниці (саме по п'ятницях вже стало традицією проводити засідання РНБО. – Ред.)", – сказав Зеленський з посмішкою.

Нагадаємо, раніше США ввели санкції стосовно Коломойського. Американці підозрюють, що, захищаючи Дніпропетровщину від агресії Росії 2014-го, Коломойський не встояв перед спокусою скористатися становищем топчиновника в особистих інтересах.

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