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Чи будуть санкції проти Коломойського і Фірташа? Зеленський відповів з гумором

20 травня, 13:16

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Останніми місяцями РНБО активно приймає гучні рішення стосовно відомих осіб. А що з відомими бізнесменами?

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент Володимир Зеленський на великій пресконференції відмовився відповісти однозначно, чи будуть введені санкції стосовно бізнесменів Ігоря Коломойського і Дмитра Фірташа.

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Главу держави запитали, чи варто очікувати обмежувальних заходів Ради національної безпеки і оборони стосовно Коломойського і Фірташа, на що він відповів з гумором.

"Ви побачите ще багато всього. Дивіться нас щоп'ятниці (саме по п'ятницях вже стало традицією проводити засідання РНБО. – Ред.)", – сказав Зеленський з посмішкою.

Нагадаємо, раніше США ввели санкції стосовно Коломойського. Американці підозрюють, що, захищаючи Дніпропетровщину від агресії Росії 2014-го, Коломойський не встояв перед спокусою скористатися становищем топчиновника в особистих інтересах.

Всі подробиці в спецтемі Пресконференція Зеленського

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