"Буду вакцинуватися з військовими": головне з інтерв'ю Зеленського телеканалам

Президент Володимир Зеленський сьогодні взяв участь у форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", після чого відразу дав інтерв'ю українським телеканалам. Головними темами були отримання вакцин і вакцинація населення. Ми зібрали основне з заяв глави держави.
Завдання – за рік вакцинувати половину населення України
Президент заявив, що розроблена дорожня карта вакцинації щодо забезпечення належного та рівного доступу до вакцини для всіх жителів України. Її головне завдання – охоплення як мінімум половини населення країни протягом 2021-го і початку 2022 років. Як відомо, Україна домовилася про постачання чотирьох COVID-вакцин.
"Перший етап вакцинації почнеться вже в цьому місяці. Першими вакцину отримають наші медики, військові й нацгвардійці".
Для вакцинованих скасовуватимуть обмеження
Президент зазначив, що Євросоюз не дозволить вільного пересування Європою людям, які не отримали щеплення від COVID-19.
"Ми будемо як держава скасовувати будь-які заборони, особливо для людей, які вакцинуються або перехворіли на COVID-19. І це правильно. Тому що ми не можемо постійно бути в напруженому форматі обмежень... Якщо вони (Європа) будуть пускати з якимись штампами, паспортами або підтвердженою вакцинацією, то ми повинні робити те саме".
Українці не піддослідні кролики – вакцини РФ у нас не буде
Зеленський нагадав, що немає міжнародного підтвердження ефективності вакцини "Супутник V", тому її застосування в Україні неможливе.
"Ніякого підтвердження, що "Супутник V" гарантовано дає результат, немає. Громадяни Україні – не кролики, на них експериментувати ми не маємо права. Ми домовлялися тільки з провідними виробниками тих вакцин, які підтверджені світом і які дають серйозний позитивний результат".
Коли сам Зеленський буде вакцинуватися?
Він готовий відразу вакцинуватися першим, щоб показати приклад іншим, однак вважає це не зовсім правильним.
"Точно буду вакцинуватися з нашими військовими як верховний головнокомандувач. Я повинен це робити. Це буде на другому етапі".
Зеленський порівняв ситуацію щодо COVID-19 в Україні та Європі
На сьогодні вдалося досягти стабілізації ситуації щодо поширення коронавірусу і в три рази зменшити тижневий приріст захворюваності, зазначив президент.
"Рівень смертності від COVID-19 в Україні найнижчий порівняно з багатьма країнами світу і Європи. Ми найдовше протрималися і не вводили локдаун. Обмеження, які діяли в Україні в січні, були досить ліберальними. За цей час нам вдалося істотно збільшити кількість ліжок, 70% з них вільні. Більше як 80% ліжок забезпечено киснем".
Як відомо, наша країна готується до отримання вакцини від коронавірусної хвороби і до початку вакцинації українців приблизно з 15 лютого.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповідав, скільки людей вакцинують першими і кого саме.
Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк