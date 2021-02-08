"Буду вакцинуватися з військовими": головне з інтерв'ю Зеленського телеканалам

За рік планується вакцинувати не менш як половину населення країни

Президент Володимир Зеленський сьогодні взяв участь у форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", після чого відразу дав інтерв'ю українським телеканалам. Головними темами були отримання вакцин і вакцинація населення. Ми зібрали основне з заяв глави держави.

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Завдання – за рік вакцинувати половину населення України

Президент заявив, що розроблена дорожня карта вакцинації щодо забезпечення належного та рівного доступу до вакцини для всіх жителів України. Її головне завдання – охоплення як мінімум половини населення країни протягом 2021-го і початку 2022 років. Як відомо, Україна домовилася про постачання чотирьох COVID-вакцин.

"Перший етап вакцинації почнеться вже в цьому місяці. Першими вакцину отримають наші медики, військові й нацгвардійці".

Для вакцинованих скасовуватимуть обмеження

Президент зазначив, що Євросоюз не дозволить вільного пересування Європою людям, які не отримали щеплення від COVID-19.

"Ми будемо як держава скасовувати будь-які заборони, особливо для людей, які вакцинуються або перехворіли на COVID-19. І це правильно. Тому що ми не можемо постійно бути в напруженому форматі обмежень... Якщо вони (Європа) будуть пускати з якимись штампами, паспортами або підтвердженою вакцинацією, то ми повинні робити те саме".

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Українці не піддослідні кролики – вакцини РФ у нас не буде

Зеленський нагадав, що немає міжнародного підтвердження ефективності вакцини "Супутник V", тому її застосування в Україні неможливе.

"Ніякого підтвердження, що "Супутник V" гарантовано дає результат, немає. Громадяни Україні – не кролики, на них експериментувати ми не маємо права. Ми домовлялися тільки з провідними виробниками тих вакцин, які підтверджені світом і які дають серйозний позитивний результат".

Коли сам Зеленський буде вакцинуватися?

Він готовий відразу вакцинуватися першим, щоб показати приклад іншим, однак вважає це не зовсім правильним.

"Точно буду вакцинуватися з нашими військовими як верховний головнокомандувач. Я повинен це робити. Це буде на другому етапі".

Зеленський порівняв ситуацію щодо COVID-19 в Україні та Європі

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На сьогодні вдалося досягти стабілізації ситуації щодо поширення коронавірусу і в три рази зменшити тижневий приріст захворюваності, зазначив президент.

"Рівень смертності від COVID-19 в Україні найнижчий порівняно з багатьма країнами світу і Європи. Ми найдовше протрималися і не вводили локдаун. Обмеження, які діяли в Україні в січні, були досить ліберальними. За цей час нам вдалося істотно збільшити кількість ліжок, 70% з них вільні. Більше як 80% ліжок забезпечено киснем".

Як відомо, наша країна готується до отримання вакцини від коронавірусної хвороби і до початку вакцинації українців приблизно з 15 лютого.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповідав, скільки людей вакцинують першими і кого саме.

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