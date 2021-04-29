Буде російський документ: Кравчук про нове перемир'я на Донбасі

Тристороння контактна група поки не змогла домовитися про нове перемир'я на Донбасі, але українська сторона подала свої пропозиції до російського документу і все ж Київ очікує його прийняття. Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

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Він зазначив, що на переговорах в цілому була підтримана пропозиція не тільки про припинення вогню на Великдень, а й в цілому щодо всеосяжногоперемир'я на всій лінії зіткнення.

За його словами, Росія запропонувала проєкт документа по новому перемир'ю.

"Нам не вдалося прийняти, бо не були точно визначені суб'єкти цього процесу і суб'єкти виконання пропозицій російської сторони. Думаю, ми досягли серйозного руху вперед, залишилися деталі, ми були на порозі прийняття, але не змогли (прийняти)", – сказав Кравчук.

Він сьогодні надав представнику ОБСЄ уточнення Києва до російського документу.

"Ми вважаємо, що російський проєкт повинен бути взятий за основу", – підкреслив глава української делегації в ТКГ.

Як повідомляли новини "Сьогодні", спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович розповідав, що Росія визнала – ОРДЛО не є стороною переговорів.

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