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Буде російський документ: Кравчук про нове перемир'я на Донбасі

29 квітня, 11:43

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Росія запропонувала проєкт документа щодо нового припинення вогню, але Київ подав свої правки

Тристороння контактна група поки не змогла домовитися про нове перемир'я на Донбасі, але українська сторона подала свої пропозиції до російського документу і все ж Київ очікує його прийняття. Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

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Він зазначив, що на переговорах в цілому була підтримана пропозиція не тільки про припинення вогню на Великдень, а й в цілому щодо всеосяжногоперемир'я на всій лінії зіткнення.

За його словами, Росія запропонувала проєкт документа по новому перемир'ю.

"Нам не вдалося прийняти, бо не були точно визначені суб'єкти цього процесу і суб'єкти виконання пропозицій російської сторони. Думаю, ми досягли серйозного руху вперед, залишилися деталі, ми були на порозі прийняття, але не змогли (прийняти)", – сказав Кравчук.

Він сьогодні надав представнику ОБСЄ уточнення Києва до російського документу.

"Ми вважаємо, що російський проєкт повинен бути взятий за основу", – підкреслив глава української делегації в ТКГ.

Як повідомляли новини "Сьогодні", спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович розповідав, що Росія визнала – ОРДЛО не є стороною переговорів.

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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