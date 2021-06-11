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Буде повноцінний візит – перші деталі зустрічі Зеленського з Байденом

11 червня 2021 21:37

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Наразі проходить узгодження дати переговорів лідерів України і США, розповів глава МЗС Дмитро Кулеба

Володимир Зеленський переговорив з Джо Байденом перед його поїздкою до Європи. Фото: колаж "Сьогодні"

Володимир Зеленський переговорив з Джо Байденом перед його поїздкою до Європи. Фото: колаж "Сьогодні"

Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена відбудеться в кінці липня.

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Про це в ефірі "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

За його словами, це буде повноцінний візит в США. Наразі проходить узгодження дати переговорів лідерів, а також вирішується, які теми будуть порушуватися під час зустрічі.

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"Ми вже почали його (візит – Ред.) готувати, вже працюємо над ключовими елементами програми. А головне, ми вже працюємо над ключовими домовленостями", – сказав Кулеба.

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Нагадаємо, 7 червня відбулися телефонні перемовини президента України Володимира Зеленського і глави Білого дому Джо Байдена. Розмова відбулася перед першим закордонним турне американського президента, яке він зробить в Європу, де зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним.

В ході переговорів Байден запросив Зеленського відвідати Білий дім в липні. вони також обговорили ризики через добудову газопроводу "Північний потік – 2", вступ України в ЄС і НАТО і ситуацію на Донбасі.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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